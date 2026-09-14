Ferrari 12Cilindri Versione Speciale, nuove foto spia: il V12 estremo di Maranello si prepara al debutto

La futura Ferrari 12Cilindri Versione Speciale torna a farsi vedere su strada. Walter Vayr di Gabetz Spy Unit ha pubblicato sui social una nuova serie di foto spia che mostrano un prototipo ancora pesantemente camuffato, ma già abbastanza diverso dalla 12Cilindri che conosciamo oggi da far pensare a qualcosa di molto più estremo.

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Il nome, però, non è ancora ufficiale. Ferrari non ha confermato né la denominazione “Versione Speciale” né altri dettagli definitivi sul progetto. Per il momento si parla quindi di 12Cilindri VS, nome utilizzato per identificare quella che dovrebbe diventare la variante più radicale della coupé V12 di Maranello. Il debutto potrebbe arrivare nel corso del 2027, con una filosofia vicina a quella già vista in passato con modelli come F12tdf e 812 Competizione.

Ferrari 12Cilindri Versione Speciale si mostra nelle nuove foto spia

A catturare subito l’attenzione è soprattutto il posteriore. Il prototipo monta uno spoiler molto più evidente rispetto a quello della 12Cilindri standard, dettaglio che lascia immaginare un lavoro aerodinamico decisamente più spinto. Anche il frontale sembra essere stato modificato, probabilmente per gestire meglio i flussi d’aria e aumentare il carico alle alte velocità.

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Nonostante le coperture, le proporzioni restano quelle tipiche di una Ferrari V12: cofano lunghissimo, abitacolo arretrato e una carrozzeria molto bassa e larga. Al posteriore si intravedono anche i sottili gruppi ottici, ma è ancora presto per capire quali elementi arriveranno davvero sulla versione definitiva e quali siano invece semplici componenti provvisori usati durante i test.

Il vero cuore della vettura dovrebbe restare il V12 aspirato da 6,5 litri. La Ferrari 12Cilindri attuale arriva a 830 CV, mentre per la futura variante speciale si parla di una potenza ancora superiore, forse vicina ai 900 CV. Per ora, però, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni.

È molto probabile che Ferrari lavori anche su peso, assetto, freni e aerodinamica, con l’obiettivo di rendere la vettura più precisa, più reattiva e ancora più vicina, nello spirito, alle grandi V12 speciali del passato.

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Le nuove foto spia confermano che il progetto è in piena fase di sviluppo. E se davvero il debutto arriverà nel 2027, nei prossimi mesi potremmo iniziare a vedere prototipi sempre più vicini alla configurazione definitiva.