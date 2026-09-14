Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale vince in Cile: Rossel domina il WRC2

Lancia Corse HF porta a casa un risultato pesantissimo al Rally Chile Biobío, dove Yohan Rossel e Arnaud Dunand hanno conquistato la vittoria in WRC2 al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Un successo costruito con ritmo, continuità e una gestione praticamente impeccabile delle prove speciali cilene.

Advertisement

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale conquista la prima vittoria su terra

Rossel ha preso subito confidenza con le veloci e tecniche strade sterrate del Biobío, restando nelle posizioni di vertice fin dalle prime prove. Il francese ha chiuso il weekend con nove vittorie di speciale su 16, mettendo insieme un margine sufficiente per controllare la gara e portare Lancia sul gradino più alto del podio.

A rendere il risultato ancora più importante c’è anche l’ottavo posto nella classifica generale assoluta, un piazzamento che conferma quanto la Ypsilon Rally2 HF Integrale sia riuscita a esprimersi ad alto livello anche nel confronto con vetture appartenenti a categorie superiori.

Advertisement

Per Lancia Corse HF si tratta inoltre della prima vittoria su terra nel WRC in questa stagione, un dato significativo considerando che il progetto Ypsilon Rally2 HF Integrale è ancora al primo anno del ritorno ufficiale del marchio nel Mondiale Rally. Gara dopo gara, la vettura sembra mostrare progressi sempre più evidenti, soprattutto sul piano della competitività e della costanza.

Il risultato in Cile arriva dopo un altro traguardo già molto importante: il titolo mondiale Team WRC2 conquistato in Paraguay. I punti raccolti al Rally Chile Biobío permettono quindi a Lancia Corse HF di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel campionato.

Il fine settimana, però, non è stato positivo per tutti. Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov sono stati costretti al ritiro dopo un capottamento nella PS7, la prima prova della seconda giornata, proprio mentre si trovavano al comando della classifica WRC2. Un episodio che interrompe la rincorsa di Gryazin al titolo Piloti, ma non cancella quanto di buono mostrato nel corso della stagione.

Advertisement

Con il Cile ormai alle spalle, il campionato entra nella fase decisiva. Restano da disputare Rally Italia Sardegna e Rally Saudi Arabia, due appuntamenti che serviranno a chiudere una stagione già molto importante per il ritorno di Lancia nel mondiale. La Ypsilon Rally2 HF Integrale ha già dimostrato di poter vincere, e il successo cileno ne è forse la conferma più chiara.