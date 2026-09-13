Nuova Giulietta, c’è chi la immagina così: ritorno da vera Alfa Romeo ma con un look tutto nuovo

La nuova Giulietta è destinata a rappresentare uno dei ritorni più importanti per Alfa Romeo nei prossimi anni. Il Biscione ha già lasciato intendere che la futura vettura di segmento C dovrà recuperare parte del DNA che ha reso famose sia la Giulietta sia, ancora prima, la 147. Chi però immagina semplicemente una classica hatchback bassa potrebbe rimanere sorpreso. A provare ad anticiparne l’aspetto è AutoWeek, che attraverso un nuovo render ha immaginato come potrebbe evolvere uno dei nomi più amati dagli alfisti.

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Nuova Giulietta: AutoWeek immagina così la futura Alfa Romeo

Secondo quanto emerso finora, la futura Alfa Romeo non dovrebbe trasformarsi in un vero SUV come Junior o Tonale. L’impostazione potrebbe però essere leggermente più rialzata rispetto alle tradizionali compatte europee come Volkswagen Golf, Audi A3 e BMW Serie 1. Una scelta che permetterebbe anche di ricavare maggiore spazio nella parte inferiore della vettura, elemento importante soprattutto pensando alle versioni completamente elettriche e alle relative batterie.

Il render realizzato dai colleghi olandesi di AutoWeek parte proprio da questa idea. Le proporzioni rimangono quelle di una berlina a due volumi, ma con una carrozzeria più alta e muscolosa rispetto alla vecchia Giulietta. Non mancano alcuni richiami alla tradizione Alfa Romeo, a cominciare dallo scudetto anteriore, mentre potrebbero tornare anche le maniglie posteriori integrate nella zona del montante C, soluzione diventata negli anni uno degli elementi più riconoscibili sia della 147 sia della Giulietta.

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L’obiettivo sembra dunque essere quello di trovare un equilibrio tra sportività e le nuove esigenze del mercato. Alfa Romeo vuole continuare a distinguersi per dinamica di guida e design, ma deve inevitabilmente confrontarsi con automobilisti sempre più orientati verso vetture leggermente rialzate e più versatili.

Per quanto riguarda la tecnica, la nuova Giulietta dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA One, pensata per supportare differenti sistemi di propulsione. Questo potrebbe consentire la presenza di versioni ibride ed elettriche, mentre resta da capire se ci sarà spazio anche per una proposta esclusivamente termica, magari legata a una possibile variante ad alte prestazioni.

Ancora tutta da definire anche la produzione. La nuova Giulietta dovrebbe avere diversi elementi in comune con le future generazioni di Peugeot 308 e Opel Astra, aprendo quindi varie possibilità per lo stabilimento che ospiterà la sua linea produttiva. Quello che appare sempre più chiaro è che Alfa Romeo vuole riportare Giulietta sulla scena, ma senza limitarsi a riproporre la formula utilizzata in passato.