Gran Premio la Motta 2026: auto storiche pronte per lo speciale concorso d’eleganza

Si avvicina a ritmo spedito l’appuntamento con il Gran Premio La Motta 2026, prestigioso evento per auto storiche accolto nella suggestiva cornice di Nicosia, in Sicilia. Fin dalla prima edizione è emersa l’eccezionalità della proposta. Basti dire che nel 2023, anno di esordio, questo incredibile rendez-vous è stato insignito del premio nazionale “Best in Classic” promosso dalla rivista Ruoteclassiche.

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Chi era presente o ne ha visto i filmati capisce immediatamente per quale ragione ha ottenuto il prestigioso riconoscimento. Il comune in provincia di Enna si trasforma per l’occasione in un vero set cinematografico, che dà forma a una specie di film, dove una intera comunità entra in scena, con fare autentico, abbracciando le auto storiche.

Le atmosfere sono ispirate al periodo a cavallo tra la fine degli anni quaranta e la fine degli anni cinquanta, con centinaia di figuranti, in abiti d’epoca. Quasi tutti hanno un ruolo: dal notaio al fruttivendolo, dall’ingegnere al giornalaio, in un’azione corale che lascia il segno. L’aristocrazia del luogo e della sua storia emerge in ciascun interprete, con risultati degni del cinema di Hollywood.

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Tutto viene vestito a tema, vie e case comprese. Così le auto storiche recuperano il rapporto col loro tempo. Impossibile resistere alla magia di queste suggestioni, sapientemente miscelate, con una regia quasi da Premio Oscar. Ad organizzare l’evento provvede l’Associazione Veicoli Storici Nicosia, costituita nell’autunno del 2015.

Il sodalizio riunisce collezionisti e appassionati di veicoli d’epoca. Nel corso della sua vita ha contribuito ad affermare il nome di Nicosia nel mondo del motorismo d’annata. Una parte significativa del merito va appunto al Gran Premio La Motta, un concorso dinamico di conservazione e restauro per auto storiche costruite tra il 1947 e il 1957. Quello anagrafico non è l’unico requisito richiesto. Occorre pure che i veicoli abbiano un passato storico documentato nelle competizioni sportive.

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A fare da cornice all’evento ci pensano le vie del centro storico, lungo un percorso di 1500 metri, abbracciato dal clima rievocativo prima descritto, con costumi d’epoca e atmosfere a tema. Questo per ricostruire uno spaccato del tempo storico preso a riferimento: lo stesso in cui operò il barone Stefano La Motta nella sua duplice veste di pilota e organizzatore. Al nobiluomo siciliano è dedicato l’evento.

Partecipano alla manifestazione, per scelta organizzativa, una ventina di auto storiche, con alcuni rarissimi modelli d’epoca. Si spazia dalle vetture Sport alle Gran Turismo, nate in un periodo romantico e legate al passato agonistico della Sicilia.

La tela è suggestiva: Nicosia, per l’occasione, viene interamente allestita con scenografie d’epoca per ricreare fedelmente le atmosfere delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta. Il centro della splendida cittadina dell’ennese viene trasformato in un set cinematografico, che inebria il cuore.

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Ogni elemento si innesta perfettamente con tutto il resto, per dar vita a una trama magica, che va oltre l’immaginazione. Si vede che è il frutto di un progetto visionario, nato da menti brillanti e interpretato con passione e professionalità da ogni protagonista. Qui le auto storiche sono nel loro mondo.

Programma Gran Premio La Motta 2026

SABATO 3 OTTOBRE

09:00 – Esposizione vetture Piazza Garibaldi

12:00 Presentazione Gran Premio La Motta c/o Auditorium ex Teatro Comunale

16:00 Presentazione equipaggi

17:00 Prima manche GP

18:00 Seconda manche GP

19:00 – Terza manche GP in notturna

20:30 Apertura area food

DOMENICA 4 OTTOBRE

09:00 Esposizione vetture Piazza Garibaldi

10:00 Presentazione equipaggi

11:00 Quarta manche GP

12:00 Quinta manche GP

12:30 Premiazioni e ringraziamenti

13:30 Apertura area food

Fonte | Associazione Veicoli Storici Nicosia