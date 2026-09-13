Alfa Romeo 156 GTA BottegaFuoriserie: il render che sogna il grande ritorno

A distanza di molti anni dalla fine della sua carriera, Alfa Romeo 156 continua a essere una delle vetture del Biscione più amate dagli appassionati. Da questa passione nasce la nuova creazione digitale di Bruno Callegarin, che sui social ha immaginato una spettacolare Alfa Romeo 156 GTA “BottegaFuoriserie”, reinterpretazione moderna e molto più estrema della celebre berlina italiana. Si tratta naturalmente di un render indipendente, non collegato ad Alfa Romeo, sviluppato da Callegarin con l’assistenza dell’intelligenza artificiale.

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Alfa Romeo 156 GTA “BottegaFuoriserie”, il sogno di Bruno Callegarin

L’idea prevede una serie limitata a 99 esemplari e una configurazione “pronto corsa”. Nel progetto virtuale la nuova 156 GTA avrebbe un telaio completamente nuovo sviluppato appositamente da Dallara e un motore V6 da 540 CV. Sono caratteristiche immaginarie, ma bastano per capire l’obiettivo: riportare sulla scena una berlina Alfa Romeo cattiva, leggera e legata al mondo delle competizioni.

I render mostrano una carrozzeria rossa con livrea da gara, grandi cerchi, carreggiate generose e un’aerodinamica molto più aggressiva rispetto alla storica 156. Il nome “BottegaFuoriserie” richiama inevitabilmente il programma reale con cui Alfa Romeo e Maserati stanno dando spazio a progetti speciali, personalizzazioni e vetture ad alto contenuto emozionale.

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Il render arriva in una fase importante per Alfa Romeo. Junior e Tonale stanno sostenendo la crescita del marchio, mentre Giulia e Stelvio resteranno in produzione fino al 2027. Sul futuro Santo Ficili è stato chiaro al Salone Auto Torino: il percorso di sviluppo prodotto è già stato definito.

È previsto un nuovo C-SUV nella prima parte del 2028 e più avanti arriverà una vettura completamente nuova destinata a raccogliere l’eredità della Giulietta. Ficili ha inoltre confermato che Alfa Romeo sta valutando come proseguire nei segmenti oggi occupati da Giulia e Stelvio e che l’esperienza della 33 Stradale avrà un seguito attraverso BottegaFuoriserie.

Una nuova 156 GTA, dunque, per ora resta un sogno digitale. Ma il progetto di Callegarin mostra quanto sia ancora forte tra gli Alfisti il desiderio di rivedere modelli sportivi capaci di guardare avanti senza perdere il legame con la storia del Biscione.