Ferrari Sole, il concept digitale che riporta Ferrari verso forme da vera supercar

Ferrari Sole nasce da un’idea piuttosto chiara: immaginare una Ferrari moderna e spettacolare senza abbandonare quel linguaggio stilistico che per decenni ha reso immediatamente riconoscibili le sportive di Maranello. A firmare il progetto è Raphaël Wierzbicki, autore del disegno originale poi sviluppato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Il risultato è una supercar bassissima, larga e aggressiva, ma allo stesso tempo elegante, pensata soprattutto per essere guidata a cielo aperto, con il vento tra i capelli.

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Anche il nome scelto non è casuale. Wierzbicki ci ha spiegato che Sole vuole essere una sorta di gioco di specchi con Ferrari Luce, la nuova elettrica del Cavallino Rampante. Dietro al progetto c’è dunque anche una piccola provocazione. Il designer ha volutamente scelto un’impostazione più classica proprio perché il linguaggio della Ferrari Luce, come lui stesso ammette, non è particolarmente vicino ai suoi gusti.

Guardando i render, questa differenza emerge subito. Ferrari Sole propone un muso molto basso, fari sottili, passaruota importanti e grandi aperture aerodinamiche. La fiancata è scolpita e muscolosa, mentre al posteriore troviamo una firma luminosa molto sottile e un diffusore decisamente pronunciato. Tutto sembra studiato per richiamare l’idea di una vera supercar Ferrari, pur senza copiare direttamente nessun modello esistente.

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C’è poi un dettaglio interessante: Wierzbicki ci ha mostrato anche una versione con cockpit che non aveva ancora diffuso pubblicamente, condividendola in esclusiva con noi. Una seconda interpretazione dello stesso progetto che mantiene intatto il carattere della Sole, cambiandone però sensibilmente la personalità.

Il confronto con Ferrari Luce, a questo punto, diventa quasi inevitabile. La prima elettrica del Cavallino rappresenta una svolta radicale per Maranello, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche da quello stilistico. Ferrari ha scelto una strada nuova e volutamente diversa rispetto al passato, destinata inevitabilmente a dividere gli appassionati.

Ferrari Sole si muove invece nella direzione opposta. Non prova a cancellare la tradizione per immaginare il futuro, ma parte proprio da quella tradizione per reinterpretarla. Ed è forse questo il dettaglio più interessante del progetto di Raphaël Wierzbicki: Sole non vuole essere la Ferrari di domani a tutti i costi, ma una possibile risposta a chi vorrebbe vedere il Cavallino evolversi senza perdere troppo del suo carattere storico.