Nuovo Alfa Romeo C-SUV, l’erede della Tonale prende forma: il posteriore sarà così?

Il Nuovo Alfa Romeo C-SUV torna al centro dell’attenzione dopo il teaser pubblicato nei giorni scorsi dalla casa del Biscione. Partendo dai pochi dettagli mostrati ufficialmente, il creatore digitale indipendente Simolude ha provato a ricostruire il possibile aspetto del posteriore dell’atteso modello, il cui debutto è previsto entro la fine del 2027.

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Un render immagina il posteriore del nuovo Alfa Romeo C-SUV

Il render del nuovo Alfa Romeo C-SUV non anticipa un progetto ufficiale, ma offre una lettura interessante della direzione che potrebbe prendere Alfa Romeo. La coda appare compatta e muscolosa, con gruppi ottici sottili che si estendono verso il centro del portellone. Il lunotto è molto inclinato, mentre lo spoiler superiore, il tetto nero e i dettagli in fibra di carbonio rafforzano il carattere sportivo della vettura.

Nella parte inferiore spicca un diffusore particolarmente pronunciato, affiancato da due grandi terminali di scarico. Una scelta che immagina il SUV nella sua veste più prestazionale, probabilmente quella Quadrifoglio. Proprio questa versione dovrebbe rappresentare una delle differenze più importanti rispetto alla Tonale, che non ha mai ricevuto una variante con il celebre quadrifoglio verde.

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Il nuovo modello sarà l’erede della Tonale, ma dovrebbe allontanarsene in maniera netta. Chi avrebbe già avuto modo di osservarlo sostiene infatti che il suo stile sarà completamente diverso da quello dell’attuale SUV. Anche le dimensioni cresceranno: la lunghezza dovrebbe superare i 4,6 metri, avvicinando la vettura a una fascia superiore rispetto alla Tonale.

La produzione avverrà nello stabilimento Stellantis di Melfi, dove il Nuovo Alfa Romeo C-SUV nascerà sulla piattaforma STLA Medium. La stessa architettura permetterà di realizzare versioni elettriche e ibride, offrendo al marchio una maggiore libertà nel rispondere alle richieste dei diversi mercati.

Alfa Romeo punta così a costruire un modello più maturo, spazioso e tecnologico, senza rinunciare alla componente emozionale. E’ assai probabile che già nel corso dei prossimi mesi possano arrivare nuovi dettagli ufficiali su quelle che saranno le caratteristiche di questo atteso modello che come sappiamo sarà uno dei cardini della futura gamma del Biscione insieme all’erede di Giulietta in arrivo entro il 2030 su piattaforma STLA One.