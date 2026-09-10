Leapmotor cresce in Brasile: C10 domina tra i grandi SUV elettrici e il marchio firma un nuovo record globale

Leapmotor continua a guadagnare terreno in Brasile e ad agosto il risultato più evidente arriva dalla C10 Electric. Il SUV ha conquistato il 51,3 per cento delle vendite nel segmento dei grandi SUV elettrici, confermandosi il modello di riferimento della categoria. Nei dati cumulati da inizio anno, il marchio resta inoltre al comando tra i SUV elettrici di medie e grandi dimensioni, sostenuto anche dalla B10 Electric, arrivata nelle concessionarie nel corso del 2026 e già capace di rappresentare il 23 per cento delle immatricolazioni Leapmotor nel Paese.

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Leapmotor C10 guida il segmento mentre la gamma continua ad allargarsi

Il Festival di Interlagos, andato in scena dal 27 al 30 agosto sul circuito José Carlos Pace, ha offerto al marchio l’occasione per mostrare qualcosa in più rispetto ai modelli già in vendita. Una delle novità più attese è stata la B10 Ultra-Hybrid, prossima al debutto in Brasile con tecnologia REEV.

In questo sistema il motore termico non muove direttamente le ruote, ma serve esclusivamente a generare energia per la batteria. La trazione resta quindi elettrica, mentre il conducente può scegliere se ricaricare oppure fare rifornimento. Leapmotor sottolinea di essere stata la prima casa a proporre questa soluzione su un SUV in Brasile e, al momento, l’unica a commercializzarla nel Paese.

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A Interlagos c’erano anche altri modelli destinati a far parlare. La C16, grande SUV a sei posti, arriverà in Brasile nel 2027. La B05, invece, è stata mostrata per capire la reazione del pubblico locale: è una hatchback elettrica di medie dimensioni con 218 CV, trazione posteriore e fino a 482 km di autonomia WLTP.

Spazio anche alla C10 Electric AWD, protagonista di alcune prove ad alte prestazioni sul circuito. Con due motori elettrici, 598 CV e 73,4 kgfm di coppia, il SUV accelera da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi. Durante il festival il pubblico ha inoltre potuto guidare B10 Electric, C10 Electric e C10 Ultra-Hybrid, per un totale di oltre 300 test drive.

Tra le curiosità mostrate allo stand c’era anche l’accessorio Mopar V2L, che permette di utilizzare la vettura come fonte di energia per apparecchi elettrici a 220V fino a 3.300W.

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La crescita brasiliana si inserisce in un momento molto positivo anche a livello globale. Ad agosto Leapmotor ha consegnato 103.129 veicoli nel mondo, superando per il secondo mese consecutivo quota 100 mila unità. Rispetto ad agosto 2025 l’aumento è stato dell’80,7 per cento.

Da gennaio ad agosto le consegne hanno raggiunto quota 560 mila, con una crescita del 70,5 per cento su base annua. Dall’inizio della propria attività commerciale, Leapmotor ha ormai superato 1,7 milioni di veicoli venduti nel mondo.