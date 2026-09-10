Peugeot al Salone Auto di Torino 2026 espone la E-3008 Long Range

Il Salone Auto Torino 2026 è pronto ad offrirsi in tutto il suo splendore. Domani l’inaugurazione. Peugeot avrà un ruolo importante fra i marchi protagonisti dell’evento. Al centro della presenza del “leone” ci sarà la E-3008 Electric 230 Long Range. Si tratta di un SUV fastback 100% alla spina, che promette un’autonomia fino a 700 km nel ciclo combinato WLTP.

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Gli uomini della casa francese sono convinti della bontà delle sue doti, anche in termini di piacere di guida. Ecco perché gli hanno assegnato un posto centrale nella line-up espositiva aziendale.

Ricordiamo che il Salone Auto Torino andrà in scena fino al 13 settembre, nel cuore del capoluogo piemontese, dove offrirà le sue alchimie in una tela a cielo aperto, che migliora il contatto col pubblico e la qualità della fruizione. L’evento trasformerà il centro urbano in un palcoscenico dedicato alla mobilità, con ingresso gratuito dalle 9.00 alle 19.00.

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Siamo ormai alla terza edizione di questo show open-air. Attesa la presenza di 47 case automobilistiche tra novità di prodotto, anteprime ed esposizioni. In questo scenario, la Peugeot E-3008 Electric 230 Long Range presenterà al pubblico una delle espressioni più avanzate della strategia di elettrificazione del “leone“.

Foto Stellantis

Questa vettura, con batteria da 96,9 kWh netti, sviluppa 170 kW di potenza, pari a circa 230 cavalli, erogati dall’unità propulsiva alla spina. Con la ricarica in corrente continua è possibile “rifornire” la batteria dal 20% all’80% in circa 27 minuti, mentre in 10 minuti è possibile recuperare fino a 150 km di autonomia.

Fra gli elementi stilistici distintivi della Peugeot in esame ci sono i proiettori anteriori ultra-sottili e lo spoiler posteriore flottante. Il loro innesto nella tela grafica è coerente con la carrozzeria in stile SUV fastback. Comodi gli spazi a bordo. La presenza del Panoramic i-Cockpit migliora l’ergonomia e l’esperienza di guida, avvolgendo il conducente.

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La E-3008 Long Range è stata progettata in Francia, dove viene pure realizzata. Quindi è un prodotto 100% nel segno del tricolore d’oltralpe. Il suo assemblaggio avviene nello stabilimento di Sochaux, mentre le batterie giungono dalla gigafactory ACC di Douvrin. Il prezzo di listino del modello, nella versione di cui ci siamo occupati nel nostro articolo, parte da 48.430 euro.

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Fonte | Stellantis