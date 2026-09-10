Lancia Ypsilon protagonista nel nuovo videoclip di Ernia: Milano fa da sfondo a “Dedica”

Lancia Ypsilon entra nel mondo di Ernia e lo fa nel videoclip di “Dedica”, il nuovo singolo dell’artista milanese disponibile dal 4 settembre in radio e sulle principali piattaforme digitali. Il brano è fortemente legato a Milano, città che ha accompagnato la crescita personale e musicale del rapper e che nel video diventa molto più di una semplice ambientazione.

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Le strade del capoluogo lombardo fanno infatti da sfondo a una narrazione costruita attorno al rapporto tra Ernia e la sua città. Milano viene raccontata come un luogo fatto di opportunità, ambizione, legami e contraddizioni, capace di spingere continuamente chi la vive a mettersi alla prova.

Lancia Ypsilon attraversa Milano nel videoclip di “Dedica”

Nel video il volto di Ernia viene proiettato su alcuni luoghi simbolici della città e su spazi legati alla sua storia personale. In questa atmosfera trova posto anche Lancia Ypsilon, che attraversa Milano diventando parte della scena senza interrompere il racconto musicale.

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La scelta non è casuale. Milano ha avuto un ruolo importante anche nella storia recente della Ypsilon: proprio qui, nel 2024, Lancia ha presentato in anteprima mondiale la nuova generazione del modello. Sempre nel capoluogo lombardo, lo scorso aprile, è stata poi mostrata la Ypsilon Turbo 100.

Quest’ultima rappresenta oggi la versione d’ingresso della gamma e abbina il motore turbo benzina da 100 CV al cambio manuale a sei rapporti. Con il suo arrivo, Lancia ha completato un’offerta che comprende anche motorizzazioni ibride e completamente elettriche, lasciando quindi al cliente una scelta più ampia rispetto al passato.

Per Ernia, invece, “Dedica” rappresenta la chiusura del progetto “Per Soldi e Per Amore”, uno dei lavori più personali della sua carriera. L’album ha ottenuto il doppio disco di platino, debuttando al primo posto della classifica FIMI/NIQ e portando sette brani nella Top 10 dei singoli più venduti. Nel 2026 l’artista è stato inoltre impegnato con il SOLO PER AMORE Tour Live, seguito durante l’estate dal SOLO PER AMORE Summer Tour.

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La presenza di Lancia Ypsilon nel videoclip conferma anche il crescente interesse di Lancia per il mondo della musica e della cultura contemporanea. Dopo anni in cui il marchio è rimasto soprattutto legato alla propria storia automobilistica, oggi cerca nuovi punti di contatto con pubblici differenti.

Nel caso di “Dedica”, il legame passa da Milano, dalla musica di Ernia e da una Ypsilon che entra nel racconto urbano senza limitarsi al semplice ruolo di comparsa.