Jeep Grand Cherokee 2027 si rinnova: più tecnologia, nuove versioni e prezzi da 41.515 dollari

La Jeep Grand Cherokee 2027 negli USA si prepara al debutto con una gamma ancora più ampia e qualche novità pensata per rafforzare un modello che continua ad avere un peso enorme per Jeep e per Stellantis. Non cambia completamente faccia, ma guadagna nuovi allestimenti, più tecnologia e una scelta ancora più netta tra versioni orientate al comfort e altre pensate per chi vuole sfruttarla anche lontano dall’asfalto.

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Jeep Grand Cherokee 2027: arrivano Upland, Trailhawk e Overland

Per i motori, Jeep mantiene una proposta abbastanza semplice. Le versioni Laredo e Laredo X continuano a utilizzare il V6 3.6 litri, mentre salendo di livello entra in scena il quattro cilindri turbo Hurricane 4 da 2.0 litri.

La Grand Cherokee 2027 resta comunque un SUV che non vuole limitarsi all’immagine. Nelle configurazioni più adatte al fuoristrada può contare su quasi 29 centimetri di altezza da terra, un valore che permette di affrontare ostacoli decisamente più impegnativi rispetto a quelli che si incontrano nella guida quotidiana.

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Anche gli angoli caratteristici confermano questa impostazione: 36 gradi davanti, 30,3 gradi dietro e 24,4 gradi al centro. Ciò significa avere più margine quando si affrontano salite ripide, discese o dossi pronunciati senza rischiare di toccare con la carrozzeria.

Chi invece pensa soprattutto a roulotte, carrelli o rimorchi può contare su una capacità di traino che arriva a circa 2.800 kg, sempre scegliendo la configurazione corretta.

Una delle novità più interessanti di Jeep Grand Cherokee 2027 è la Laredo Upland, che prende alcuni elementi estetici e funzionali della Trailhawk e li porta su una versione meno costosa. Ha cerchi da 18 pollici, pneumatici adatti anche allo sterrato, paraurti anteriore dedicato e ganci di traino in grigio Vapor. All’interno troviamo sedili in similpelle Capri con inserti effetto scamosciato.

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Gli aggiornamenti riguardano anche le versioni più stradali. La Laredo passa dal vecchio schermo da 8,4 pollici a un display da 10,1 pollici, mentre sulla Limited arrivano ricarica wireless, tergicristalli automatici e nuovi cerchi da 20 pollici.

La produzione continuerà negli stabilimenti Stellantis di Detroit-Mack e Detroit-Jefferson. Gli ordini sono già aperti e le prime Jeep Grand Cherokee 2027 dovrebbero arrivare nelle concessionarie entro la fine del 2026.

I prezzi negli USA partono da 41.515 dollari. La Upland sale a 49.990 dollari, la Trailhawk a 54.995 dollari e la Overland a 57.895 dollari. In pratica, Jeep continua a usare la Grand Cherokee come una sorta di modello “trasversale”: abbastanza raffinato per chi cerca un grande SUV premium, ma ancora capace di fare sul serio quando finisce l’asfalto.