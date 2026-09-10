Lancia Delta, un’interpretazione radicale immagina un ritorno fuori dagli schemi

Come potrebbe essere una futura Lancia Delta se tornasse davvero con un’impostazione molto più sportiva? A provare a rispondere è Raphaël Wierzbicki, che ci ha inviato una sua nuova creazione dedicata a uno dei nomi più importanti nella storia del marchio. Il risultato è una proposta personale, molto lontana dal voler anticipare fedelmente il modello che Lancia potrebbe presentare in futuro.

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Lancia Delta, una reinterpretazione personale dell’icona

Wierzbicki ha spiegato di essere partito da un proprio disegno, successivamente sviluppato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo, però, non era realizzare una semplice Delta moderna copiando forme e dettagli dell’auto originale. L’autore ha cercato piuttosto di recuperare quella che considera l’anima della Delta, reinterpretandola con proporzioni e soluzioni completamente nuove.

Il render mostra infatti una vettura molto bassa, larga e aggressiva, quasi a metà strada tra una coupé e una compatta ad alte prestazioni. Il frontale è dominato da una firma luminosa molto sottile e da grandi elementi verticali alle estremità, mentre al centro compare uno scudo che richiama immediatamente Lancia.

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Anche la parte posteriore prende una strada piuttosto personale. I quattro elementi luminosi quadrati ricordano in maniera lontana alcune sportive del passato, mentre il grande estrattore e i passaruota molto marcati danno alla vettura un’impostazione decisamente più estrema rispetto alle Lancia attuali.

Il progetto è stato battezzato “Delta HF”, un nome che inevitabilmente riporta alla memoria le versioni più sportive della Delta e il legame del modello con il mondo dei rally. Proprio per questo Wierzbicki ha cercato di non trasformarla semplicemente in un esercizio nostalgico, preferendo immaginare come potrebbe evolvere oggi quello stesso carattere.

Va comunque chiarito che siamo davanti a una visione completamente personale, senza alcun collegamento con il progetto ufficiale della futura Lancia Delta di cui al momento si sa ben poco. La vettura che arriverà realmente sul mercato, ammesso che arrivi per davvero, potrebbe essere molto diversa per proporzioni, design e impostazione.

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Ed è proprio questo il lato interessante del render: non vuole indovinare la prossima Delta, ma proporre una possibile strada alternativa, più radicale e sportiva, partendo da ciò che ha reso quel nome così importante nella storia di Lancia.