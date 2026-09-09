Opel porta il rally elettrico nel cuore di Torino: la Mokka GSE Rally è pronta a stupire

Opel sarà tra i protagonisti del Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre, con ingresso gratuito dalle 9:00 alle 19:00. Il centro della città tornerà così a trasformarsi in una grande vetrina dedicata all’automobile, con 47 Case presenti, anteprime, esposizioni e test drive. Per il marchio tedesco l’attenzione sarà concentrata soprattutto sulla Mokka GSE Rally, la nuova vettura da competizione elettrica che rappresenta il volto più estremo della strategia sportiva del Fulmine.

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Opel Mokka GSE Rally porta 281 CV elettrici al Salone Auto Torino

La Mokka GSE Rally nasce come nuova generazione delle vetture elettriche da rally di Opel e porta con sé numeri interessanti. Il motore sviluppa 207 kW, pari a 281 CV, con una coppia massima di 345 Nm. A questo si aggiungono differenziale autobloccante multidisco, trasmissione da competizione, semiassi e mozzi rinforzati, telaio alleggerito e sospensioni Bilstein specifiche per l’utilizzo nei rally. Il livello prestazionale dichiarato è vicino a quello di una Rally4.

Non si tratta però soltanto di potenza. La Mokka GSE Rally è anche il primo progetto sviluppato secondo il nuovo regolamento FIA eRally5 e nasce con l’obiettivo di dimostrare che l’elettrico può avere un ruolo concreto anche nelle competizioni più impegnative. Opel vuole quindi utilizzare il motorsport come terreno di prova, mantenendo allo stesso tempo il carattere GSE, acronimo di Grand Sport Electric.

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Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia, ha spiegato che il Salone di Torino rappresenta un’occasione importante per mostrare al pubblico come elettrificazione e prestazioni possano andare nella stessa direzione. La Mokka GSE Rally, secondo Opel, è proprio il risultato di questa filosofia e porta nel centro della città un progetto nato direttamente dall’esperienza nelle corse.

Nel 2026 la vettura è anche protagonista dell’ADAC Opel GSE Rally Cup, arrivata alla sua sesta stagione. Il campionato ha cambiato nome e ha sostituito la precedente Corsa Rally Electric proprio con la nuova Mokka. Il calendario comprende sette gare in sei Paesi europei, con appuntamenti nei Paesi Bassi, Francia, Austria, Germania, Italia e Belgio.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2025, Strycek/Gehbauer auf Opel Mokka GSE Rally (10/2025)

Tra le tappe più attese c’è il Rally di Sanremo, prima del finale previsto alla Rallye Spa. L’obiettivo resta quello di offrire a team e giovani piloti una categoria competitiva ma accessibile, capace di diventare anche una porta d’ingresso verso livelli più alti del motorsport.

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Interessante anche il sistema di ricarica mobile introdotto per la stagione 2026. Le stazioni dispongono di 160 kWh di accumulo e possono erogare fino a 250 kW, suddivisi su due connessioni da 125 kW. Anche parte della logistica viene gestita con autoarticolati elettrici, così da ridurre le emissioni nelle aree operative.

A Torino il pubblico potrà quindi vedere da vicino una delle Opel più particolari mai realizzate. Il percorso espositivo si svilupperà tra Piazza Castello e i Giardini Reali, portando la Mokka GSE Rally fuori dal suo habitat naturale e direttamente tra gli appassionati, a pochi passi dalle strade del centro.