Fiat porta Topolino e 500 nei borghi più belli d’Italia: mobilità sostenibile protagonista a Sammichele di Bari

Fiat ha scelto Sammichele di Bari per portare la propria idea di mobilità dentro uno degli appuntamenti più legati ai piccoli centri italiani. Dal 4 al 6 settembre il marchio ha partecipato alla XVIII edizione del Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”, evento che ogni anno mette insieme amministratori, istituzioni e operatori del turismo per parlare di sviluppo, servizi e futuro dei borghi.

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Fiat porta Topolino e 500 al Festival dei Borghi più Belli d’Italia

A rappresentare il marchio c’erano Fiat Topolino e 500, due modelli molto diversi tra loro ma entrambi adatti a un tipo di mobilità fatta di spazi stretti, percorrenze brevi e centri storici dove serve muoversi con maggiore attenzione. Non è difficile capire perché Fiat abbia scelto proprio queste due vetture per un evento del genere.

Topolino, con le sue dimensioni ridotte e la propulsione elettrica, nasce praticamente per questo tipo di utilizzo. È facile da parcheggiare, occupa poco spazio e si muove senza problemi tra vie strette e zone dove una vettura tradizionale può risultare più scomoda. La 500, invece, resta uno dei nomi più riconoscibili della casa italiana e oggi continua il suo percorso anche con versioni elettrificate.

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Fiat ha sfruttato il Festival anche per parlare direttamente con i comuni che fanno parte dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia”. Il tema, del resto, interessa da vicino molte amministrazioni locali: come rendere più semplici gli spostamenti senza trasformare centri storici nati in epoche in cui l’automobile non esisteva ancora.

Nei piccoli borghi il problema è molto concreto. Le strade sono spesso strette, i parcheggi pochi e il patrimonio architettonico impone limiti che nelle grandi città si sentono meno. Per questo veicoli piccoli, elettrici o elettrificati possono avere un senso particolare, soprattutto per chi deve coprire brevi distanze ogni giorno.

Durante i tre giorni della manifestazione si è parlato anche di sostenibilità e valorizzazione del territorio, due temi che Fiat ha legato alla propria presenza con Topolino e 500. Più che una semplice esposizione, l’evento è servito quindi a mostrare come modelli compatti possano trovare spazio anche in realtà molto diverse dalle grandi aree urbane.

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Topolino e 500, da questo punto di vista, sono state una scelta quasi naturale. Due mezzi pensati per muoversi con facilità, occupare poco spazio e adattarsi a contesti dove praticità e rispetto dei luoghi contano forse più che altrove.