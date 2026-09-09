Ferrari Luce cambia volto: il tuning di Vossen la rende molto più aggressiva

Ferrari Luce continua a far parlare di sé, soprattutto per uno stile che ha diviso parecchio gli appassionati. Vossen Wheels ha provato allora a immaginare cosa succederebbe intervenendo su alcuni dettagli chiave. Nell’ipotesi di tuning compaiono nuovi cerchi, un assetto molto più basso e un grande alettone posteriore. Non cambia la base del progetto firmato dal Centro Stile Ferrari insieme a LoveFrom, il collettivo fondato da Jony Ive, ma cambia parecchio il modo in cui la vettura si presenta.

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Ferrari Luce con cerchi Vossen e grande alettone posteriore

La Luce è una Ferrari decisamente fuori dagli schemi. Il frontale è molto corto, quasi senza stacco rispetto al parabrezza, mentre la zona vetrata domina buona parte della fiancata e del tetto. È proprio questa impostazione ad aver fatto discutere fin dalle prime immagini, perché si allontana parecchio da quello che molti si aspettano quando pensano a una sportiva di Maranello.

Vossen è intervenuta soprattutto dove era più facile cambiare il carattere della vettura senza stravolgerla. I cerchi sono i G2-13T forgiati, dal disegno più aggressivo e con una costruzione pensata per contenere il peso. Il set avrebbe un prezzo di circa 8.000 euro. Ma è soprattutto l’assetto ribassato a fare la differenza: la carrozzeria si avvicina molto di più all’asfalto e lo spazio tra gomme e passaruota diventa minimo.

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Al posteriore compare poi un grande alettone. È il dettaglio che cambia più di tutti l’immagine della Luce e la rende visivamente molto più vicina a una supercar tradizionale. Lo spoiler rende la coda più aggressiva e, almeno in teoria, potrebbe anche contribuire ad aumentare la deportanza. Per ora, però, resta soltanto un render e non c’è alcun kit ufficiale annunciato per la produzione.

Il resto della vettura rimane quello che conosciamo. La grande “glass house” continua a essere uno degli elementi più particolari del progetto. I tergicristalli sono sistemati in verticale sui montanti anteriori, mentre la zona scura dell’abitacolo prosegue lungo il tetto e arriva fino alla parte posteriore, creando quasi un unico elemento continuo.

Anche sotto la carrozzeria non cambia nulla. Ferrari Luce utilizza quattro motori elettrici, uno per ruota, con trazione integrale e asse posteriore sterzante. La potenza complessiva arriva a 1.050 CV, con uno 0-100 km/h dichiarato in circa 2,5 secondi e una velocità massima di 310 km/h.

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Il dato che continua a far storcere il naso a molti resta il peso: 2.260 kg. La batteria da 122 kWh permette però di arrivare a circa 530 km di autonomia, mentre l’architettura a 800 Volt consente ricariche fino a 350 kW. La stessa batteria fa parte della struttura della vettura e contribuisce anche ad aumentare la rigidità del telaio.