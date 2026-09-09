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Ferrari Luce cambia volto: il tuning di Vossen la rende molto più aggressiva

Ferrari Luce cambia volto nel render realizzato da Vossen Wheels, con cerchi forgiati G2-13T da circa 8.000 euro, assetto ribassato e un grande alettone posteriore. La base resta invariata, così come il powertrain elettrico da 1.050 CV, ma l’aspetto diventa più aggressivo. Il progetto, per ora, non prevede alcun kit ufficiale di produzione.

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Ferrari Luce Vossen

Ferrari Luce continua a far parlare di sé, soprattutto per uno stile che ha diviso parecchio gli appassionati. Vossen Wheels ha provato allora a immaginare cosa succederebbe intervenendo su alcuni dettagli chiave. Nell’ipotesi di tuning compaiono nuovi cerchi, un assetto molto più basso e un grande alettone posteriore. Non cambia la base del progetto firmato dal Centro Stile Ferrari insieme a LoveFrom, il collettivo fondato da Jony Ive, ma cambia parecchio il modo in cui la vettura si presenta.

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Ferrari Luce con cerchi Vossen e grande alettone posteriore

La Luce è una Ferrari decisamente fuori dagli schemi. Il frontale è molto corto, quasi senza stacco rispetto al parabrezza, mentre la zona vetrata domina buona parte della fiancata e del tetto. È proprio questa impostazione ad aver fatto discutere fin dalle prime immagini, perché si allontana parecchio da quello che molti si aspettano quando pensano a una sportiva di Maranello.

Vossen è intervenuta soprattutto dove era più facile cambiare il carattere della vettura senza stravolgerla. I cerchi sono i G2-13T forgiati, dal disegno più aggressivo e con una costruzione pensata per contenere il peso. Il set avrebbe un prezzo di circa 8.000 euro. Ma è soprattutto l’assetto ribassato a fare la differenza: la carrozzeria si avvicina molto di più all’asfalto e lo spazio tra gomme e passaruota diventa minimo.

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Ferrari Luce Vossen

Al posteriore compare poi un grande alettone. È il dettaglio che cambia più di tutti l’immagine della Luce e la rende visivamente molto più vicina a una supercar tradizionale. Lo spoiler rende la coda più aggressiva e, almeno in teoria, potrebbe anche contribuire ad aumentare la deportanza. Per ora, però, resta soltanto un render e non c’è alcun kit ufficiale annunciato per la produzione.

Il resto della vettura rimane quello che conosciamo. La grande “glass house” continua a essere uno degli elementi più particolari del progetto. I tergicristalli sono sistemati in verticale sui montanti anteriori, mentre la zona scura dell’abitacolo prosegue lungo il tetto e arriva fino alla parte posteriore, creando quasi un unico elemento continuo.

Anche sotto la carrozzeria non cambia nulla. Ferrari Luce utilizza quattro motori elettrici, uno per ruota, con trazione integrale e asse posteriore sterzante. La potenza complessiva arriva a 1.050 CV, con uno 0-100 km/h dichiarato in circa 2,5 secondi e una velocità massima di 310 km/h.

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Ferrari Luce Vossen

Il dato che continua a far storcere il naso a molti resta il peso: 2.260 kg. La batteria da 122 kWh permette però di arrivare a circa 530 km di autonomia, mentre l’architettura a 800 Volt consente ricariche fino a 350 kW. La stessa batteria fa parte della struttura della vettura e contribuisce anche ad aumentare la rigidità del telaio.

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