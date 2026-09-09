Peugeot sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2026 con Alessandro Borghi

Peugeot conferma il suo felice rapporto con la settima arte. La casa automobilistica francese porta il “leone” sul red carpet dell’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma fino al 12 settembre.

Advertisement

Lo fa in due modi: celebrando il talento contemporaneo, con l’attore e brand ambassador Alessandro Borghi, e assegnando il Peugeot Award. Quest’ultimo trova la sua espressione materiale in una statuetta ispirata al simbolo aziendale, più nello specifico al leone monumentale presentato dal marchio nel 2018 al Salone Internazionale di Ginevra. La scultura, disegnata dal Design Lab interno, è in qualche modo connessa al premio simbolo della rassegna veneta.

Il Peugeot Award è nato per riconoscere autori, registi e opere capaci di distinguersi per originalità, visione e forza emotiva. Lo scopo del premio è quello di valorizzare il talento cinematografico contemporaneo, in collaborazione con AIR3, Associazione Italiana Registi.

Advertisement

Con la sua presenza sul tappeto rosso, Peugeot vuole celebrare il genio creativo e le emozioni della settima arte. La partecipazione del marchio transalpino alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia scrive il momento apicale di un percorso avviato già nel mese di luglio, quando fu dato l’annuncio del via alla collaborazione con Alessandro Borghi.

Peugeot ha una connessione naturale con la settima arte. Il raccordo trova vigore nel motto Motion Meets Emotion, fatto proprio dalla casa automobilistica transalpina. Questa filosofia trasforma il movimento in esperienza, l’immagine in vibrazioni sensoriali, il design in racconto. Il mondo del cinema diventa la cornice giusta, nel prestigioso palcoscenico del festival veneto, per raccontare tale linguaggio.

Advertisement

Peugeot miscela “allure, emotion and excellence” e ne fa un’idea distintiva per la mobilità dei nostri giorni. La piattaforma “The Lion Takes the Stage” la lega idealmente al mondo della “celluloide”, che è arte del movimento e della narrazione, capace di dialogare col pubblico tramite immagini, storie, espressioni e idee.

Alessandro Borghi, uno degli attori più apprezzati del cinema italiano, è il volto scelto da Peugeot per questo progetto. Insieme a lui, la presenza del “leone” alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2026 della Biennale di Venezia diventa più luminosa e meglio raccordata al contesto. Un contesto che parla un linguaggio universale, per celebrare il valore del talento e della creatività contemporanea, come dichiara lo stesso Borghi.

Advertisement

Il “leone” diventa così il trait d’union tra due forme di eccellenza: quella progettuale di Peugeot e quella creativa del cinema. È il simbolo di un’attitudine comune, fatta di audacia, ricerca, capacità di generare emozione e volontà di lasciare un segno duraturo.

VENICE, ITALY – SEPTEMBER 01: The 83rd Venice International Film Festival on September 01, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Peugeot) VENICE, ITALY – SEPTEMBER 01: The 83rd Venice International Film Festival on September 01, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Peugeot) VENICE, ITALY – SEPTEMBER 02: A general view of a Peugeot Car at the “Ink” Screening & Opening Ceremony during The 83rd Venice International Film Festival at Sala Grande on September 02, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Peugeot) VENICE, ITALY – SEPTEMBER 01: The 83rd Venice International Film Festival on September 01, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Peugeot)

Fonte | Stellantis