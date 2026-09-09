Jeep richiama oltre 200 mila veicoli negli USA: problema al sistema di pressione degli pneumatici

Jeep deve richiamare negli Stati Uniti 201.976 veicoli per un problema che riguarda il sistema di controllo della pressione degli pneumatici. Il difetto è legato al software e, in alcune situazioni, potrebbe impedire al TPMS di segnalare correttamente che una gomma è troppo sgonfia.

Advertisement

Jeep richiama 201.976 veicoli negli Stati Uniti

A occuparsi della vicenda è la National Highway Traffic Safety Administration, l’ente americano che vigila sulla sicurezza stradale. Il problema non blocca la vettura e non riguarda direttamente pneumatici o sensori, ma resta comunque legato alla sicurezza. Se la segnalazione non arriva, infatti, il guidatore potrebbe accorgersi troppo tardi che una delle gomme ha perso pressione.

Il TPMS serve proprio a evitare situazioni del genere. Quando uno pneumatico scende sotto una determinata soglia, il sistema dovrebbe avvisare chi è al volante facendo comparire una spia sul cruscotto. Sulle Jeep interessate dal richiamo, invece, un errore nel software può fare in modo che quell’avviso non compaia.

Advertisement

La campagna riguarda diversi modelli venduti negli Stati Uniti. Nell’elenco ci sono Wagoneer, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4xe e Grand Wagoneer. Sono coinvolte anche alcune unità di Wagoneer L, Grand Wagoneer L e Cherokee, oltre a determinate versioni elettrificate della famiglia Grand Wagoneer.

Il numero complessivo è tutt’altro che trascurabile e coinvolge alcuni dei SUV più importanti per Jeep sul mercato americano. Grand Cherokee e Wagoneer, in particolare, sono due nomi di peso all’interno della gamma e continuano ad avere un ruolo centrale per il marchio negli Stati Uniti.

Per risolvere il problema, comunque, non saranno necessari interventi meccanici. I concessionari autorizzati provvederanno gratuitamente ad aggiornare il software dell’hub a radiofrequenza, il componente coinvolto nella gestione delle informazioni del TPMS.

Advertisement

Dopo l’aggiornamento, il sistema dovrebbe tornare a segnalare normalmente eventuali cali di pressione. I proprietari delle Jeep interessate saranno contattati secondo le procedure previste negli Stati Uniti per le campagne di richiamo.