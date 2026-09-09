Opel Grandland, a settembre sconti fino a 9.500 euro: Hybrid da 27.650 euro

Opel rinnova anche a settembre 2026 le promozioni dedicate a Grandland, mettendo sul tavolo diverse formule per chi guarda al SUV tedesco. La proposta più interessante riguarda la Grandland Hybrid Edition da 145 CV, che scende a 27.650 euro oltre gli oneri finanziari con rottamazione. Ci sono poi la Plug-in Hybrid da 225 CV e la Grandland Electric, oltre a diverse soluzioni di noleggio. Tutte le offerte indicate sono valide fino al 30 settembre e riguardano vetture in pronta consegna.

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Opel Grandland a settembre 2026 da 199 euro al mese

La Grandland Hybrid Edition monta il 1.2 Hybrid da 145 CV con cambio automatico. Con la formula Scelta Opel sono previste 33 rate da 199 euro al mese, dopo un anticipo di 5.946 euro. La prima rata arriverà soltanto a dicembre 2026, mentre alla fine del finanziamento rimarranno 21.224,05 euro. TAN fisso al 7,99 per cento e TAEG al 9,92 per cento.

Chi vuole fare un passo in più verso l’elettrico può scegliere la Grandland Plug-in Hybrid Edition. Qui troviamo il 1.6 da 225 CV con cambio automatico, proposto a 36.150 euro oltre gli oneri finanziari. L’anticipo sale a 10.301 euro, seguito da 33 rate da 299 euro e da una rata finale di 22.786,55 euro. TAN al 7,99 per cento e TAEG al 9,74 per cento. In questo caso sono accettate sia permuta sia rottamazione.

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Per la Grandland Electric GS da 213 CV con batteria da 73 kWh Opel propone invece la formula Blitz. Il canone parte da 349 euro al mese per 35 mesi, con un primo canone anticipato di 12.461 euro e valore di riscatto fissato a 22.067 euro. TAN al 2,99 per cento e TAEG al 4,2 per cento. Nell’offerta sono compresi anche Tech Pack, Comfort Pack e cerchi in lega da 20 pollici.

Non mancano formule di noleggio. Grandland Hybrid GS viene proposta con 35 canoni da 475,63 euro e anticipo di 6.114,12 euro. Per la Plug-in Hybrid Edition si passa a 716,90 euro al mese con 4.065,55 euro iniziali, mentre la Grandland Electric Edition da 213 CV prevede 47 canoni da 697 euro e un anticipo di 6.891,21 euro.

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Sul mercato italiano Grandland resta però fuori dalle posizioni più alte delle classifiche. Ad agosto 2026 non è entrata nella Top 50 dei modelli più immatricolati: la cinquantesima classificata si è fermata a 427 unità, quindi il SUV Opel ha chiuso il mese sotto questa soglia. Anche nel cumulato gennaio-agosto Grandland non compare tra le prime 50, dove l’ultimo modello conta 6.519 immatricolazioni. Il mercato italiano, intanto, ha totalizzato 69.411 nuove auto ad agosto, in crescita del 3,2 per cento.