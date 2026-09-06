Fiat Topolino da 6.950 euro a settembre 2026: ecco tutte le offerte disponibili

Fiat torna a mettere la Topolino al centro delle promozioni di settembre 2026 con un’offerta che, almeno sulla carta, rende il piccolo quadriciclo elettrico decisamente più accessibile. La versione Verde Vita, disponibile in pronta consegna, viene proposta da 6.950 euro con finanziamento e rottamazione, contro un prezzo di listino di 9.890 euro. Il vantaggio complessivo arriva così a 2.940 euro, sommando lo sconto previsto con la rottamazione al contributo aggiuntivo legato al finanziamento.

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Le promozioni di settembre 2026 per Fiat Topolino

Per accedere alla promozione bisogna versare un anticipo di 2.796 euro, seguito da 35 rate da 39 euro al mese. Alla fine resta una rata finale da 4.393,19 euro. Il TAN fisso è dell’8,99 per cento, mentre il TAEG sale al 13,47 per cento. Il contratto prevede un massimo di 15.000 km e, se alla scadenza si decide di restituire o sostituire il veicolo, viene applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

La gamma non si ferma però alla versione base. La Fiat Topolino Sport viene proposta a 10.550 euro con rottamazione, rispetto agli 11.490 euro di listino. In questo caso l’anticipo sale a 4.920 euro, con 35 rate da 59 euro e una rata finale da 5.129,19 euro. Il TAN è del 6,99 per cento e il TAEG del 10,34 per cento.

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Più particolare ancora la Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, che scende da 13.490 a 12.550 euro. L’anticipo resta di 4.920 euro, mentre le rate diventano 35 da 99 euro al mese, con una rata finale da 6.049,19 euro. Tutte le offerte sono valide fino al 28 settembre 2026 e sono rivolte alla clientela privata.

Dietro a questo modello così semplice c’è un nome che per Fiat pesa parecchio. La Topolino originale nasce infatti nel 1936, quando la piccola Fiat 500 dell’epoca venne ribattezzata così dagli italiani quasi subito. Era una vettura essenziale, compatta e relativamente economica, pensata per avvicinare alla mobilità privata una fascia di pubblico molto più ampia. Rimase in produzione fino al 1955 e diventò uno dei simboli della Fiat del dopoguerra.

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Nel 2023 il marchio ha deciso di recuperare quel nome per un veicolo completamente diverso, ma con uno spirito in parte simile. La Topolino moderna è un quadriciclo elettrico pensato per muoversi soprattutto in città, con dimensioni molto contenute e una formula che punta sulla praticità più che sulle prestazioni.

Sul mercato italiano, intanto, il modello continua a ritagliarsi uno spazio importante. Ad agosto 2026 la Fiat Topolino ha raggiunto il 51,2 per cento del segmento dei quadricicli leggeri elettrici, guadagnando 8,9 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In pratica, oltre un quadriciclo elettrico leggero su due venduto in Italia nel mese è stato una Topolino.

Anche il resto del 2026 conferma una presenza forte. Già a luglio il modello aveva raggiunto il 40,3 per cento di quota nel segmento, segno che la Topolino non è più soltanto una curiosità nella gamma Fiat, ma uno dei modelli di riferimento della micromobilità elettrica nel nostro Paese.