Jeep fa il record in Brasile: oltre 5.000 ordini per Avenger in soli 10 giorni

Jeep ha chiuso agosto con numeri che mancavano da tempo sul mercato brasiliano. Renegade, Compass e Commander hanno totalizzato insieme 9.027 immatricolazioni, ma a rendere il mese ancora più interessante è stato soprattutto il debutto commerciale della nuova Jeep Avenger. Gli ordini raccolti per il nuovo SUV compatto hanno infatti contribuito a portare il marchio al miglior risultato di vendita degli ultimi cinque anni, proprio in un momento in cui la battaglia tra i SUV in Brasile è sempre più serrata.

Advertisement

Jeep Avenger parte forte in Brasile

La protagonista del mese è stata senza dubbio la Avenger. Le vendite ufficiali sono iniziate il 20 agosto e in appena dieci giorni Jeep ha raccolto oltre 5.000 ordini. Un avvio decisamente positivo, che ha interessato tutte le versioni del modello.

Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America, ha parlato di un mese molto particolare per il brand. Soprattutto negli ultimi dieci giorni di agosto, i volumi sono saliti su livelli che non si vedevano da anni. L’arrivo della Avenger ha quindi dato una spinta importante a Jeep, che continua a muoversi in un mercato dove non mancano certo rivali agguerriti.

Advertisement

Anche Fernando Varela, Senior Vice President delle Operazioni Commerciali di Stellantis Brasile e dei veicoli commerciali leggeri per il Sud America, ha sottolineato quanto forte sia stata la risposta del pubblico fin dall’apertura degli ordini. Le oltre 5.000 richieste raccolte in pochi giorni hanno reso la parte finale di agosto una delle migliori degli ultimi anni per il marchio. Le prime immatricolazioni della Avenger inizieranno invece a comparire nei dati di settembre.

Intanto la Jeep Compass continua a fare il suo lavoro. Ad agosto il SUV medio ha raggiunto 4.546 unità vendute, portando il totale dall’inizio dell’anno a 36.435 immatricolazioni. La Compass resta così il C-SUV più venduto del Brasile nel 2026 ed è anche l’unico modello della categoria ad avere già superato quota 36.000.

Advertisement

Jeep Renegade ha invece chiuso agosto con 3.039 unità, con un contributo importante arrivato dalle versioni ibride MHEV. Anche la Commander continua a difendersi bene: ad agosto ha totalizzato 1.091 immatricolazioni e mantiene il primato tra i SUV a sette posti più venduti nel Paese.

Dall’inizio del 2026 Jeep ha già venduto circa 75.000 vetture in Brasile. E settembre potrebbe portare altri numeri interessanti. Il marchio sta infatti preparando la campagna “Jeep Go”, che proporrà condizioni speciali su Renegade, Compass e Commander. I dettagli saranno annunciati a breve, mentre nelle concessionarie inizieranno ad arrivare anche le prime Avenger immatricolate dopo il forte debutto di agosto.