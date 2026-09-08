Fiat resta al comando in Brasile: oltre 368 mila auto vendute nel 2026

Fiat continua a essere il marchio più venduto in Brasile e anche agosto ha confermato un andamento che ormai dura da mesi. Per l’ottavo mese consecutivo, il brand ha infatti chiuso davanti a tutti con 48.467 immatricolazioni e una quota di mercato del 18,4 per cento. Un risultato che permette alla casa italiana di mantenere un margine importante sui rivali e che conferma ancora una volta quanto il mercato brasiliano continui a essere centrale nei programmi del marchio.

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Fiat resta davanti a tutti in Brasile anche ad agosto

A fare la parte del leone è ancora una volta Fiat Strada. Il pick-up continua a essere il veicolo più venduto in assoluto nel Paese e ad agosto ha raggiunto 13.798 unità. Numeri che gli permettono di restare saldamente in testa alla classifica. Alle sue spalle, almeno per quanto riguarda Fiat, continua a comportarsi bene anche la berlina compatta Argo, che ha chiuso il mese con 8.811 immatricolazioni, sufficienti per conquistare il quarto posto assoluto.

Il dominio di Fiat si vede soprattutto nel mondo dei pick-up, una categoria che in Brasile ha un peso decisamente maggiore rispetto all’Europa. Mettendo insieme Strada, Toro e Titano, il marchio ha totalizzato 19.763 vendite nel solo mese di agosto. È proprio questo uno dei settori in cui Fiat continua a fare la differenza rispetto a molti concorrenti.

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Buone notizie arrivano anche dai veicoli commerciali. Fiat ha chiuso agosto al primo posto tra i furgoni con 2.327 unità vendute. Gran parte di questo risultato porta la firma del Fiorino, che ha raggiunto quota 1.845 immatricolazioni e si è confermato leader tra i furgoni di segmento B.

Agosto è stato un mese particolarmente positivo anche per la Fiat Fastback. Il SUV coupé ha infatti ottenuto il suo miglior risultato del 2026, con 5.133 unità immatricolate. Un dato che dimostra come il modello continui a trovare spazio in una gamma molto ampia e capace di coprire segmenti parecchio diversi tra loro.

Se si allarga lo sguardo ai primi otto mesi dell’anno, la distanza dagli inseguitori diventa ancora più evidente. Fiat ha raggiunto 368.447 immatricolazioni, oltre 57.000 in più rispetto al marchio che occupa la seconda posizione.

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Anche la classifica dei singoli modelli racconta bene il momento del brand. La Strada è prima con 111.746 unità, la Argo è terza con 63.453 immatricolazioni, mentre la Mobi occupa il decimo posto con 44.272 unità.

Fiat continua inoltre a guidare diversi segmenti importanti del mercato brasiliano, con 107.765 vendite tra le berline, 152.630 tra i pick-up e 21.569 tra i furgoni. Una presenza molto forte, che spiega perché anche ad agosto il marchio sia riuscito a mantenere senza particolari scossoni il primo posto assoluto.