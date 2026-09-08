Stellantis amplia Eurorepar: arriva il nuovo servizio di carrozzeria multimarca

Stellantis amplia ancora l’offerta di Eurorepar Car Service e porta nella rete un nuovo servizio pensato per chi ha bisogno di interventi di carrozzeria o riparazioni dopo un incidente. Il gruppo ha infatti lanciato il nuovo Marchio Bodyshop Multimarca, un programma che permette alle officine aderenti di occuparsi di veicoli di qualsiasi marca, modello ed età. L’obiettivo è semplice: offrire nello stesso punto sia la manutenzione meccanica sia i lavori di carrozzeria, senza costringere il cliente a rivolgersi a strutture differenti.

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Stellantis porta la carrozzeria multimarca nella rete Eurorepar

Il nuovo marchio servirà a identificare le officine Eurorepar Car Service che dispongono delle competenze, delle attrezzature e dei processi necessari per gestire riparazioni di carrozzeria e danni da collisione secondo determinati standard. Non basterà quindi semplicemente offrire il servizio: le strutture coinvolte seguiranno programmi di formazione dedicati e dovranno utilizzare procedure specifiche, oltre a rispettare determinati criteri anche nell’accoglienza del cliente.

Il progetto è partito dall’Italia lo scorso luglio e, almeno sulla carta, trova già una base piuttosto ampia su cui crescere. Stellantis fa sapere infatti che circa 300 officine Eurorepar Car Service presenti nel nostro Paese effettuano già interventi di carrozzeria. Il nuovo marchio servirà quindi anche a dare maggiore visibilità a competenze che in molti casi erano già presenti all’interno della rete. Successivamente il programma verrà esteso in maniera progressiva anche ad altri mercati europei.

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Eurorepar Car Service opera da oltre vent’anni nel settore dell’assistenza multimarca e fino ad oggi è stata conosciuta soprattutto per gli interventi di manutenzione e riparazione meccanica. Con l’arrivo del Bodyshop Multimarca, il raggio d’azione si allarga anche a una fase spesso più complicata per l’automobilista, quella che segue un incidente o un danno alla carrozzeria.

Un altro aspetto su cui Stellantis vuole lavorare riguarda la gestione delle pratiche. Le officine aderenti potranno infatti beneficiare anche delle collaborazioni con compagnie assicurative e gestori di flotte, con l’obiettivo di rendere più semplice il percorso tra denuncia del sinistro, autorizzazione dei lavori e riconsegna dell’auto. Un elemento che potrebbe avere un peso importante soprattutto per chi utilizza l’auto per lavoro o per le flotte aziendali.

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A supportare il nuovo servizio ci sarà anche l’intero ecosistema di ricambi multimarca di Stellantis. I riparatori potranno utilizzare Mopar Original Parts, i componenti Eurorepar by Stellantis e le soluzioni SUSTAINera, scegliendo il prodotto più adatto in base al tipo di vettura, alla sua età e alle esigenze del cliente. In questo modo si potrà intervenire anche su auto non più recentissime senza essere necessariamente vincolati a un’unica soluzione.

Stellantis ha inoltre stretto accordi con fornitori specializzati in attrezzature, utensili, prodotti per la carrozzeria e sistemi di verniciatura, così da cercare di mantenere un livello di servizio uniforme tra le diverse officine della rete.

Secondo Cyril Billard, Vice President Strategy, Independent Aftermarket and Channels di Stellantis e Presidente di Eurorepar Car Service, chi deve affrontare una riparazione dopo un incidente cerca soprattutto affidabilità e costi ragionevoli. Con il nuovo Marchio Bodyshop Multimarca, Eurorepar vuole unire queste esigenze alla comodità di una rete di prossimità, capace di seguire praticamente qualsiasi vettura indipendentemente dal marchio o dall’anno di immatricolazione.