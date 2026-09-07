Fiat taglia i prezzi di Pandina e Grande Panda con “Prezzo Protetto”

Fiat prova a muoversi in controtendenza rispetto a un periodo in cui quasi tutto costa di più. Con la nuova iniziativa “Prezzo Protetto”, il marchio sceglie infatti di intervenire direttamente sui prezzi di accesso a due modelli fondamentali della propria gamma, Pandina e Grande Panda, proponendo condizioni che risultano persino più favorevoli rispetto a quelle disponibili nel settembre 2025. L’idea è semplice: rendere l’acquisto di un’auto nuova un po’ meno pesante in una fase in cui le famiglie continuano a fare i conti con bollette, carburanti e spese quotidiane in aumento.

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Fiat lancia “Prezzo Protetto” su Pandina e Grande Panda

La proposta più aggressiva riguarda Fiat Pandina Hybrid, che con finanziamento Stellantis Financial Services e rottamazione può scendere fino a 9.950 euro. L’offerta è valida in caso di rottamazione di una vettura fino a Euro 5 oppure con una Fiat usata in permuta.

Sotto il cofano troviamo il tre cilindri FireFly 1.0 da 65 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce e a un sistema mild hybrid a 12 volt. Fiat dichiara un consumo nel ciclo misto di 5,0 litri ogni 100 chilometri, con un’autonomia che può superare i 700 chilometri con un pieno.

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Accanto alla Pandina c’è poi la Grande Panda, che entra nella promozione in una configurazione particolarmente interessante. La versione con il nuovo motore benzina Turbo 100 e cambio manuale a sei rapporti viene infatti proposta a 14.950 euro con finanziamento Stellantis Financial Services. Qui c’è una differenza importante: per ottenere questo prezzo non è necessario avere un’auto da rottamare.

Fiat ha scelto di costruire questa campagna proprio attorno al tema del potere d’acquisto. Il marchio ricorda che nell’ultimo anno la spesa delle famiglie per i beni energetici è cresciuta del 12,8%, mentre molte altre voci del bilancio domestico continuano a mostrare aumenti rispetto agli anni passati. In questo contesto, “Prezzo Protetto” vuole diventare un messaggio commerciale molto diretto: Pandina e Grande Panda vengono offerte a condizioni migliori rispetto a dodici mesi fa.

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Alessio Scutari, Managing Director Fiat e Abarth Italia, ha spiegato che l’obiettivo è dare un segnale concreto in un momento in cui molte famiglie stanno ancora assorbendo l’aumento delle spese essenziali. Non a caso Fiat ha scelto proprio due modelli molto diversi ma centrali nella propria strategia: da una parte Pandina, ancora oggi un riferimento assoluto del mercato italiano, dall’altra Grande Panda, chiamata a giocare un ruolo sempre più importante nei prossimi anni.

Con questa iniziativa il marchio torna quindi a giocare una carta che storicamente gli appartiene: prezzi accessibili, semplicità e costi di gestione contenuti, cercando di trasformare una promozione stagionale in qualcosa di più ampio rispetto al classico sconto di fine mese.