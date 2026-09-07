Leapmotor B05, sconto di 4.000 euro a settembre 2026: prezzo da 22.900 euro

La Leapmotor B05 prova a farsi largo tra le elettriche anche puntando sul prezzo. A settembre 2026 la compatta cinese, arrivata in Europa attraverso la collaborazione con Stellantis, viene proposta a partire da 22.900 euro, contro i 26.900 euro previsti dal listino. Lo sconto è quindi di 4.000 euro. Non male considerando che parliamo di una segmento C da 218 CV, disponibile anche con una batteria che permette di dichiarare fino a 482 km di autonomia.

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Leapmotor B05, a settembre 2026 lo sconto è di 4.000 euro

Per spendere 22.900 euro bisogna scegliere la B05 Life con batteria da 56,2 kWh, che senza promozione costa 26.900 euro. Salendo di livello troviamo la Life con batteria da 67,1 kWh: qui si passa da 29.400 a 25.400 euro. La Design, disponibile con la stessa batteria, costa invece 26.900 euro anziché 30.900 euro. La differenza rispetto al listino resta dunque sempre la stessa: 4.000 euro in meno.

Al di là della promozione, la B05 ha caratteristiche che sulla carta la rendono interessante anche per chi cerca qualcosa in più della classica elettrica da utilizzare quasi esclusivamente in città. Il motore si trova sull’asse posteriore e sviluppa 218 CV e 240 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 6,7 secondi, quindi di potenza ce n’è più che a sufficienza per l’utilizzo di tutti i giorni.

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Per l’autonomia molto dipende dalla versione scelta. La batteria da 56,2 kWh permette di percorrere fino a 401 km secondo il ciclo WLTP. Con quella da 67,1 kWh si arriva invece a 482 km dichiarati, che iniziano a essere una percorrenza interessante anche per chi utilizza spesso l’auto fuori città. In caso di ricarica rapida in corrente continua, Leapmotor dichiara circa 17 minuti per passare dal 30 all’80 per cento.

Dentro la B05 si ritrova l’impostazione ormai tipica delle auto cinesi di ultima generazione. La plancia è piuttosto pulita e buona parte delle funzioni viene gestita attraverso il grande display centrale da 14,6 pollici. Davanti al conducente c’è invece uno schermo da 8,8 pollici. Ci sono Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida. La Design aggiunge qualche accessorio in più per chi vuole una dotazione più completa.

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È soprattutto mettendo insieme dimensioni, potenza e prezzo che la Leapmotor B05 diventa interessante. I 22.900 euro della versione d’ingresso la portano infatti in una fascia dove normalmente si trovano elettriche più piccole, mentre qui abbiamo una vera segmento C con oltre 200 CV.

Nel frattempo Leapmotor sta crescendo velocemente anche in Italia. Ad agosto 2026 il marchio ha registrato 851 immatricolazioni, il 255 per cento in più rispetto ad agosto dello scorso anno. La B05 è stata inoltre la prima elettrica di segmento C nel canale dei privati. Nei primi otto mesi del 2026 Leapmotor ha già superato le 26.000 immatricolazioni in Italia, un risultato che dà la misura di quanto il marchio abbia accelerato sul nostro mercato in poco tempo.