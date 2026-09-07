Nuova Lancia Gamma HF Line sorpresa senza veli: il prototipo con motore termico è già su strada

La nuova Lancia Gamma torna a mostrarsi e questa volta lo fa praticamente senza più segreti. Le nuove foto spia pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit mostrano infatti un prototipo completamente privo di camuffature impegnato su strada. A rendere gli scatti ancora più interessanti è però un dettaglio preciso: secondo Vayr si tratterebbe della Lancia Gamma HF Line 2027 con motore a combustione interna, mentre la più sportiva HF Integrale sarebbe prevista esclusivamente in versione elettrica.

Advertisement

Nuova Lancia Gamma HF Line, il prototipo mostra già il suo aspetto definitivo

Le immagini permettono di osservare molto bene la vettura sia davanti sia dietro. La nuova Lancia Gamma HF Line mantiene l’impostazione della Gamma già vista nelle precedenti apparizioni, con una carrozzeria rialzata e una linea piuttosto filante. Davanti spicca la firma luminosa che attraversa quasi tutta la larghezza del frontale, interrotta al centro dall’elemento verticale che richiama il nuovo corso stilistico di Lancia. Poco sopra compare inoltre la scritta LANCIA ben visibile.

Anche il posteriore è ormai completamente scoperto. Qui troviamo una sottile fascia luminosa orizzontale, ancora una volta attraversata da un elemento verticale al centro, mentre il nome del marchio è disposto lungo il portellone. Il prototipo fotografato presenta inoltre cerchi specifici e alcuni dettagli scuri che contribuiscono a dargli un aspetto più sportivo rispetto alle versioni normali.

Advertisement

Ma sono soprattutto i particolari laterali a chiarire che non si tratta di una Gamma qualsiasi. Nelle immagini si nota infatti il piccolo logo HF applicato nella zona inferiore della carrozzeria. Proprio questo elemento identifica l’allestimento HF Line, destinato con ogni probabilità a portare sulla Gamma un’immagine più dinamica senza trasformarla necessariamente nella variante più estrema della famiglia.

La vera novità riguarda però quello che dovrebbe esserci sotto il cofano. Walter Vayr accompagna infatti le foto specificando che questa nuova Lancia Gamma HF Line utilizza un motore a combustione interna. Una precisazione importante, soprattutto perché la futura Gamma HF Integrale, secondo quanto indicato dallo stesso fotografo, dovrebbe invece essere disponibile soltanto come BEV.

Advertisement

Si delineerebbe quindi una gamma piuttosto articolata. La HF Line permetterebbe di avere l’estetica più sportiva anche scegliendo una motorizzazione non completamente elettrica, mentre la sigla HF Integrale verrebbe riservata alla versione elettrica più prestazionale.

Il fatto che il prototipo stia già circolando senza alcun camuffamento lascia inoltre pensare che lo sviluppo estetico sia ormai praticamente concluso. La nuova Gamma sarà uno dei modelli centrali nel rilancio di Lancia e queste immagini mostrano per la prima volta in maniera così chiara come potrebbe presentarsi la sua declinazione HF Line sulle strade europee.