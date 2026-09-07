Opel domina l’Europeo Rally Junior: settimo titolo in undici anni, ora sarà duello Schulz-Heindrichs

Opel può già festeggiare un altro titolo nel Campionato Europeo Rally Junior. Grazie alla vittoria conquistata da Timo Schulz e Maresa Lade al Rali Ceredigion, in Galles, l’ADAC Opel Rally Junior Team si è infatti assicurato con una gara d’anticipo la certezza matematica del successo nella classifica piloti. Resta solo da capire chi porterà a casa il titolo 2026: Schulz oppure il compagno di squadra Tom Heindrichs. La risposta arriverà nell’ultimo appuntamento stagionale, in programma in Portogallo dal 23 al 25 ottobre.

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Opel si assicura il settimo titolo nell’Europeo Rally Junior

Con il successo ottenuto sulle strade gallesi, Schulz ha centrato la seconda vittoria stagionale ed è balzato al comando della classifica provvisoria JERC. Il pilota tedesco ha ora 14 punti di vantaggio su Heindrichs, ma la partita è ancora aperta anche perché ai fini della classifica finale verranno conteggiati soltanto cinque dei sei risultati ottenuti durante la stagione.

Il Rali Ceredigion ha offerto una sfida molto più serrata di quanto dica il risultato finale. Schulz e Heindrichs hanno infatti viaggiato praticamente appaiati per buona parte del weekend, affrontando prove speciali velocissime, scivolose e spesso rese ancora più complicate dalla pioggia. Dopo 12 stage e 132 chilometri cronometrati, sabato sera i due piloti Opel erano separati da appena otto decimi di secondo.

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La svolta è arrivata nella quattordicesima prova speciale, quando Heindrichs e il copilota Jonas Schmitz sono usciti di strada con la loro Opel Corsa Rally4. L’incidente non ha consentito all’equipaggio belga di proseguire, lasciando via libera a Schulz. Il tedesco ha così gestito il finale e ha conquistato la vittoria con 13,9 secondi di vantaggio su Ioan Lloyd e Sion Williams, vicecampioni europei junior nel 2025, anche loro al volante di una Corsa Rally4 schierata da Stohl Racing.

Per l’ADAC Opel Rally Junior Team si tratta della quarta vittoria stagionale in cinque gare, un dato che fotografa bene il livello di competitività raggiunto dalla squadra. A completare il fine settimana è arrivato anche il sesto posto di Claire Schönborn e Michael Wenzel con la terza Corsa Rally4 ufficiale.

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Jörg Schrott, Direttore di Opel Motorsport, ha sottolineato come il risultato rappresenti il settimo titolo europeo junior conquistato da Opel in undici anni di partecipazione. Un traguardo che, secondo il dirigente, premia non solo il lavoro dei team Stohl Racing e Waldherr Motorsport, ma anche il programma di crescita dei giovani piloti costruito insieme ad ADAC.

Tutti e quattro i piloti Opel presenti in Galles, infatti, provengono dall’ADAC Opel Electric Rally Cup oppure partecipano quest’anno alla Opel GSE Rally Cup. Un percorso che il marchio considera fondamentale per accompagnare i giovani talenti dalle prime esperienze fino alle competizioni internazionali.

Schulz, vincitore della Electric Rally Cup nel 2022, ha parlato di un weekend praticamente perfetto, pur ammettendo il dispiacere per il ritiro del compagno. Heindrichs, campione della Electric Cup 2025, ha invece definito l’uscita di strada come il risultato di “un piccolo errore” su prove particolarmente insidiose, assicurando però che la lotta per il titolo è tutt’altro che chiusa.

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Tutto si deciderà quindi in Portogallo, sugli sterrati attorno a Fafe. Schulz partirà davanti, ma Heindrichs avrà ancora la possibilità di ribaltare la situazione. In ogni caso, Opel ha già la certezza che il titolo europeo junior 2026 resterà all’interno della propria squadra.