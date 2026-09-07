Fiat Grizzly Fastback Hybrid, nuove foto spia mostrano il modello definitivo

La Fiat Grizzly è ormai entrata nella fase finale dei collaudi e continua a farsi vedere su strada senza praticamente alcun camuffamento. L’ultimo avvistamento arriva ancora una volta da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit, che ha fotografato in Italia un esemplare della Grizzly Fastback. Stavolta c’è anche un dettaglio che chiarisce bene di quale variante si tratti: sul portellone compare infatti il badge Hybrid.

Advertisement

Fiat Grizzly Fastback sorpresa su strada durante gli ultimi test

Le forme ormai non sono più una sorpresa, ma vedere la Fiat Grizzly Fastback Hybrid nel traffico permette di capire meglio come apparirà una volta arrivata davvero nelle concessionarie. Davanti ritroviamo la firma luminosa orizzontale a LED, la scritta Fiat nella parte alta del frontale e un paraurti piuttosto marcato, con prese d’aria squadrate che danno alla vettura un aspetto abbastanza robusto.

La Fastback cambia soprattutto dietro. Con una lunghezza di circa 4,50 metri, ha un montante posteriore più inclinato e una coda più raccolta rispetto alla Grizzly dalla carrozzeria più tradizionale. I gruppi ottici sono uniti da una sottile fascia luminosa, al centro c’è la scritta Fiat e sul tetto spunta la classica antenna a pinna di squalo. Il badge Hybrid, sistemato nella parte bassa del portellone, conferma invece che il prototipo sta provando proprio la versione elettrificata.

Advertisement

Fiat sembra quindi essere arrivata agli ultimi controlli prima del debutto commerciale. La gamma della Grizzly dovrebbe comunque essere piuttosto ampia e non fermarsi all’ibrido. Sono attese infatti versioni a benzina e completamente elettriche, con combinazioni differenti a seconda dei mercati in cui il modello verrà venduto.

Anche dentro ci sarà parecchio in comune con la Grande Panda, soprattutto nell’impostazione generale della plancia. Sono attesi due schermi digitali, uno per la strumentazione e uno per il sistema multimediale, insieme a diversi vani portaoggetti, prese USB e ricarica wireless per lo smartphone. La Grizzly punterà però molto di più sullo spazio, visto che si parla di un bagagliaio da circa 600 litri e della possibilità di avere anche configurazioni a sette posti.

Advertisement

Il prossimo appuntamento importante sarà il Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre. Sarà quello il momento in cui Fiat dovrebbe mostrare la Grizzly al pubblico in maniera definitiva e chiarire gli ultimi dettagli della gamma.

Resta soprattutto da capire quanto costerà. Le indiscrezioni parlano di una partenza intorno ai 20.000 euro per le versioni termiche e ibride più accessibili, mentre per le elettriche si ipotizza una fascia tra 25.000 e 27.000 euro. Fiat Grizzly Fastback Hybrid dovrebbe invece collocarsi un po’ più in alto rispetto alla versione standard.