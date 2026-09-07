Maserati: al debutto la nuova campagna di comunicazione dedicata alle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale

Maserati sceglie una nuova campagna di comunicazione per raccontare GranTurismo, GranCabrio e Grecale. La campagna si chiama “Luxury, every day” e ruota attorno all’idea di un lusso da vivere tutti i giorni, senza ostentazione. Un concetto che Maserati lega alla propria identità di Gran Turismo italiana, fatta di prestazioni, eleganza e capacità di affrontare lunghi viaggi con naturalezza.

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Maserati punta su V6 Nettuno, nuovo design e tecnologia

Nel filmato compaiono quattro protagonisti alle prese con oggetti preziosi che esitano a utilizzare: un orologio, un gioiello, una bottiglia di Tignanello e un abito. L’idea è semplice: il lusso perde senso se resta chiuso in un cassetto. L’ingresso in scena di Grecale, GranTurismo e GranCabrio serve proprio a ribaltare questo concetto, trasformando l’auto nell’oggetto di lusso che può essere vissuto ogni giorno.

La parte più interessante, però, riguarda quello che c’è sotto il cofano. Sulle nuove GranTurismo Trofeo e GranCabrio Trofeo debutta infatti il V6 Nettuno portato a 590 CV e 650 Nm. Il motore utilizza la combustione a precamera derivata dal motorsport e permette alla GranTurismo Trofeo di superare i 320 km/h, mantenendo comunque quella vocazione da grande viaggiatrice che da sempre accompagna il modello.

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Anche Grecale cambia. Il SUV Maserati introduce il V6 Nettuno da 390 CV, mentre la variante elettrica Grecale Folgore arriva a dichiarare fino a 580 km di autonomia. In questo modo il marchio continua a tenere insieme due anime molto diverse: da una parte i motori termici ad alte prestazioni, dall’altra l’elettrico.

Il rinnovamento passa anche dal design. GranTurismo, GranCabrio e Grecale adottano infatti un frontale ridisegnato con effetto shark-nose, più orizzontale e più aggressivo rispetto al passato. Questo nuovo linguaggio stilistico non nasce da zero: il percorso era iniziato con la MCXtrema, era poi passato dalla GT2 Stradale e dalla MCPURA e ora arriva sui modelli stradali più importanti della gamma.

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Dentro l’abitacolo ci sono invece interventi più discreti ma comunque visibili. L’orologio digitale Maserati è stato rivisto con una corona in vero metallo e una geometria ottagonale, mentre il nuovo selettore PRND utilizza comandi tridimensionali in metallo con illuminazione integrata. Cambia anche il volante multifunzione, ispirato direttamente al mondo delle competizioni Maserati.

Il film si chiude a Trieste, in piazza Unità d’Italia, la stessa città che lo scorso luglio aveva ospitato il Media Drive internazionale delle nuove vetture. Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer di Maserati e General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare proprio l’idea del Gran Turismo italiano, dove prestazioni e lusso devono convivere senza trasformarsi in qualcosa di eccessivo.

La campagna, realizzata dall’agenzia Migrante con colonna sonora di Flavio Ibba, sarà diffusa sui canali social e digital di Maserati a partire da settembre.