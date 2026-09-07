Lancia Ypsilon Unyca, nuova serie limitata a meno di 20.000 euro: sarà venduta solo in due Paesi

Lancia continua ad allargare la famiglia della nuova Ypsilon e lo fa questa volta con una serie limitata destinata soltanto a due mercati europei. Si chiama Lancia Ypsilon Unyca ed è stata sviluppata esclusivamente per Belgio e Lussemburgo, dove punta su un prezzo piuttosto interessante e su alcuni dettagli estetici dedicati. Alla base troviamo la versione con motore benzina turbo da 100 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti.

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Lancia Ypsilon Unyca debutta in Belgio e Lussemburgo

La nuova arrivata non stravolge la Ypsilon che già conosciamo. Lancia ha preferito lavorare su pochi elementi capaci di renderla immediatamente riconoscibile. Tra questi ci sono soprattutto i cerchi in lega Diamante Oro da 17 pollici, ai quali si aggiunge il logo “Unyca” con finitura argentata sistemato nella parte posteriore. Tre le colorazioni scelte per questa serie limitata: verde, nero e bianco.

La dotazione della Lancia Ypsilon Unyca comprende inoltre i fari Full LED con accensione automatica, mentre nell’abitacolo ritroviamo l’impostazione ormai familiare dell’ultima generazione della Ypsilon. Anche qui Lancia cerca di mantenere quell’attenzione per materiali, finiture e comfort che ha accompagnato il riposizionamento del modello verso una fascia più alta rispetto alla generazione precedente.

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Non manca la tecnologia. La Lancia Ypsilon Unyca dispone del sistema SALA, acronimo di Sound Air Light Augmentation, gestibile attraverso il touchscreen centrale da 10,25 pollici. Sono presenti anche Apple CarPlay e Android Auto wireless, così da poter utilizzare lo smartphone senza bisogno di collegarlo fisicamente alla vettura.

La dotazione di serie comprende inoltre l’avviamento senza chiave, il climatizzatore automatico e i sensori di parcheggio posteriori. Un equipaggiamento pensato soprattutto per rendere più comodo l’utilizzo quotidiano, che rimane uno degli aspetti su cui punta questa particolare versione.

Interessante anche il prezzo scelto per il lancio. In Belgio la Lancia Ypsilon Unyca parte da 19.990 euro IVA inclusa, mentre in Lussemburgo il prezzo scende a 19.330 euro IVA inclusa. Le condizioni indicate per questa versione saranno disponibili fino al 30 settembre 2026.

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Per accompagnarne l’arrivo, ogni concessionario della rete Lancia in Belgio e Lussemburgo avrà almeno un esemplare della Unyca da mostrare in showroom. Per il momento, dunque, questa particolare Ypsilon rimarrà un’esclusiva dei due Paesi e non sono state indicate intenzioni di estenderne la commercializzazione ad altri mercati europei.