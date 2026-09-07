Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, maxi sconto di 3.450 euro a settembre 2026: anticipo zero e rate da 239 euro

A settembre Fiat prova a rendere più allettante la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita intervenendo soprattutto sul prezzo. La versione scoperta della nuova 500 ibrida da 65 CV viene proposta a 21.750 euro, mentre normalmente ne servono 25.200. Parliamo quindi di 3.450 euro in meno. Interessante anche la formula scelta per il finanziamento, visto che non bisogna versare alcun anticipo. Per approfittare della promozione, però, serve una vettura da rottamare e bisogna immatricolare l’auto entro il 28 settembre 2026.

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Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, a settembre sconto di 3.450 euro

Entrando nei dettagli, la Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita può essere acquistata con 35 rate da 239 euro al mese e, come detto, senza anticipo. Alla fine dei tre anni rimane una rata da 15.355,70 euro, che rappresenta quindi una parte consistente dell’importo. Il TAN è fisso all’1,99 per cento, mentre il TAEG è del 3,69 per cento.

I 21.750 euro pubblicizzati da Fiat sono legati alla rottamazione di un’auto fino a Euro 4. L’importo finanziato è di 22.021 euro e alla fine il cliente avrà complessivamente versato 23.770,45 euro. Nella formula è inserito anche Identicar per il primo anno, con un costo di 271 euro.

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C’è poi un altro dettaglio da tenere presente per chi pensa di cambiare o restituire la 500 alla scadenza. Il contratto considera una percorrenza massima di 30.000 km nei tre anni. Oltre questa soglia bisogna mettere in conto 10 centesimi per ogni chilometro aggiuntivo.

L’offerta riguarda nello specifico la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, quindi una delle versioni più particolari della gamma. Al motore ibrido da 65 CV si aggiunge infatti la carrozzeria Cabrio, che resta una delle caratteristiche più riconoscibili della piccola Fiat. Con il ritorno dell’ibrido, inoltre, la 500 è tornata a rivolgersi anche a chi non vuole o non può ancora scegliere la versione completamente elettrica.

E proprio l’arrivo della Hybrid sta cambiando parecchio i numeri della 500 in Italia. Ad agosto 2026 sono state immatricolate 734 Fiat 500, mentre nello stesso mese del 2025 erano state appena 32. Un confronto molto netto, anche perché un anno fa la gamma era in una situazione completamente diversa e dipendeva sostanzialmente dall’elettrica.

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La differenza si vede anche allargando lo sguardo all’intero anno. Tra gennaio e agosto 2026 la Fiat 500 ha raggiunto 11.365 immatricolazioni in Italia, contro appena 1.195 nello stesso periodo del 2025. Il ritorno di una versione con motore termico elettrificato ha quindi riportato la 500 su numeri che, con la sola elettrica, erano diventati molto più difficili da raggiungere.