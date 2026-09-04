Maserati, alleanza con Huawei e JAC sempre più vicina: il rilancio potrebbe partire dalla Cina

Maserati potrebbe essere vicina a una svolta importante per il suo futuro. Il marchio del Tridente starebbe infatti portando avanti le trattative con Huawei e JAC Motors per una collaborazione che potrebbe avere un peso notevole nei prossimi anni.

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A riportarlo è Milano Finanza, secondo cui i contatti sarebbero ormai in una fase piuttosto avanzata. L’accordo non sarebbe ancora stato firmato, ma diversi ostacoli sarebbero già stati superati e l’obiettivo sarebbe quello di rendere operativa la partnership nel corso del 2027.

Stellantis, interpellata sulla questione, non ha confermato direttamente le indiscrezioni e ha preferito non commentare trattative ancora in corso. Il quadro che emerge, però, sembra andare ben oltre una semplice collaborazione tecnica.

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Maserati potrebbe sviluppare una nuova auto con Huawei e JAC

La parte più interessante riguarda infatti un possibile nuovo modello. Maserati, Huawei e JAC starebbero lavorando insieme a un’auto elettrificata che, secondo quanto emerso, sarebbe già entrata nella fase di design. La produzione potrebbe iniziare entro la fine del 2027. Se tutto venisse confermato, si tratterebbe di uno dei primi progetti del nuovo corso del Tridente.

I compiti sarebbero divisi in modo abbastanza chiaro. Maserati si occuperebbe soprattutto di design, immagine e commercializzazione sui mercati internazionali. Huawei avrebbe invece un ruolo importante sul fronte tecnologico, con software, elettronica, connettività e sviluppo del prodotto. JAC Motors si concentrerebbe maggiormente sull’ingegnerizzazione e sulla produzione.

Per Maserati sarebbe un cambio di passo importante. Una collaborazione di questo tipo permetterebbe infatti di ridurre i tempi di sviluppo e di sfruttare tecnologie già pronte, soprattutto in un momento in cui il mercato cinese sta correndo molto più velocemente rispetto a quello europeo su alcuni fronti.

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Il nuovo modello potrebbe essere Maextro in Cina e Maserati altrove

Un altro elemento interessante riguarda Maextro, il marchio di lusso nato dalla collaborazione tra Huawei e JAC. Secondo indiscrezioni il progetto potrebbe seguire una formula “dual badge”. In pratica, la stessa base tecnica potrebbe essere utilizzata per un modello venduto come Maextro in Cina e come Maserati sui mercati internazionali.

Sarebbe una scelta importante per un marchio come Maserati, storicamente molto legato alla propria identità italiana. Allo stesso tempo, però, il settore automobilistico sta cambiando rapidamente e collaborazioni di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti.

In Cina, soprattutto, i costruttori locali hanno fatto passi enormi su software, infotainment, sistemi elettrificati ed elettronica di bordo. Per Maserati, entrare direttamente in questo ecosistema potrebbe essere un modo per recuperare terreno più rapidamente.

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Questo, naturalmente, non significherebbe necessariamente prendere un modello già esistente e limitarsi a cambiare il logo. Maserati potrebbe intervenire in modo importante sul design, sugli interni, sui materiali e sulla messa a punto generale del modello per mantenerlo coerente con l’immagine del Tridente.

Ancora dubbi invece sulla produzione. Al momento non sarebbe stato deciso se il futuro modello verrà costruito in Cina, in Italia oppure attraverso una soluzione che coinvolga entrambi i Paesi.

È probabilmente uno degli aspetti più delicati dell’intera operazione. Maserati continua infatti a fare molto leva sul proprio legame con l’Italia, non solo dal punto di vista industriale ma anche dell’immagine.

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Una produzione completamente cinese potrebbe quindi essere una scelta difficile da gestire sul piano del posizionamento. D’altra parte, produrre almeno una parte del modello in Cina potrebbe consentire di contenere i costi e di velocizzare l’industrializzazione.

Tutta questa operazione farebbe parte di un piano più ampio che Stellantis sta preparando per Maserati. Il marchio viene da anni complicati, con vendite molto inferiori alle aspettative e una presenza sempre più difficile in alcuni mercati chiave, Cina compresa.

Proprio per questo il gruppo starebbe cercando nuove strade per rilanciare il Tridente e renderlo più competitivo, soprattutto sul fronte tecnologico.

Secondo Milano Finanza, maggiori dettagli potrebbero arrivare durante un Investor Day previsto a Modena nel mese di dicembre. In quell’occasione potrebbero emergere indicazioni più precise sui prossimi modelli, sugli investimenti e sul ruolo che Maserati avrà all’interno di Stellantis nei prossimi anni.