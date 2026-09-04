Jeep Avenger, il lancio in Brasile passa dai creator: oltre 10 milioni di visualizzazioni attese

Jeep ha scelto una strada decisamente diversa dal solito per accompagnare il lancio della nuova Jeep Avenger in Brasile. Invece di puntare esclusivamente su una presentazione tradizionale, il marchio ha trasformato l’evento in una vera esperienza dedicata alla creazione di contenuti, coinvolgendo direttamente alcuni dei creator più conosciuti del Paese.

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Tra il 15 e il 18 agosto, 30 creator hanno infatti partecipato a un’iniziativa immersiva pensata per permettere loro di scoprire il nuovo SUV compatto da prospettive differenti. L’attività rientra nella campagna di lancio della Jeep Avenger, sviluppata da Leo, con Final Level Co. coinvolta nella progettazione e nella realizzazione dell’esperienza insieme a YouTube.

Lancio fuori dagli schermi per Jeep Avenger in Brasile

Per l’occasione è stato creato uno spazio suddiviso in due ambienti molto diversi tra loro. Il primo ricreava uno scenario urbano, mentre il secondo richiamava il mondo dell’off-road, da sempre uno degli elementi più legati all’immagine Jeep.

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L’obiettivo era lasciare ai creator la massima libertà possibile nel raccontare l’auto attraverso il proprio stile e i propri formati. In totale sono stati realizzati 90 contenuti, tra video brevi e produzioni più lunghe, pensati per mostrare sia alcune caratteristiche specifiche della vettura sia l’esperienza di guida.

Tra gli elementi messi maggiormente in evidenza figurano i fari Matrix e la presenza di ChatGPT integrato, due soluzioni tecnologiche che Jeep considera particolarmente importanti per posizionare Avenger nel suo segmento.

La strategia è stata studiata insieme a YouTube proprio per sfruttare linguaggi differenti e raggiungere pubblici molto diversi tra loro. Tra i creator coinvolti troviamo Ludgero, conosciuto soprattutto per i contenuti dedicati al motorsport e alla Formula 1, Seu Amigo Pitbull, Edson Castro di Manual do Homem Moderno, il canale di viaggi De Bate e Volta e la creator lifestyle Nanda.

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Le aspettative sono alte: Jeep prevede che i contenuti generati dall’iniziativa possano superare complessivamente i 10 milioni di visualizzazioni organiche. Secondo Adriana Girão, vicepresidente Brand Marketing Communication di Stellantis per il Sud America, il coinvolgimento dei creator rappresenta un tassello importante della strategia scelta per raccontare la nuova Avenger a pubblici differenti.

Anche Final Level Co. ha sottolineato il carattere particolare dell’iniziativa, definendola un nuovo modo di interpretare i lanci automobilistici in Brasile. La Jeep Avenger diventa così non soltanto protagonista di una campagna pubblicitaria, ma anche il centro di un esperimento che punta a sfruttare fino in fondo il peso crescente della creator economy.