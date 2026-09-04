Jeep Grand Cherokee 2027 si rinnova ancora: arrivano 8 nuovi colori per il SUV americano

Jeep Grand Cherokee 2027 si prepara a cambiare ancora, questa volta puntando soprattutto sull’immagine. Per il nuovo model year Jeep ha infatti deciso di ampliare parecchio la scelta dei colori, con l’arrivo di otto nuove tinte per la carrozzeria.

Advertisement

Una novità magari meno appariscente rispetto a un nuovo motore o a un restyling vero e proprio, ma che sulla Grand Cherokee può fare la differenza. Il SUV americano sarà infatti disponibile in dodici colori complessivi, dando così più libertà a chi vuole configurarlo con un look più elegante, sportivo oppure più vicino allo spirito off-road del modello.

Jeep Grand Cherokee 2027: otto nuovi colori in arrivo

Le nuove tinte si chiamano High Gloss Black, Sting Gray, Ghost, Red Hot, Olive Green, Midnight Sky, Ember e Red Rock. Alcune sono più sobrie, altre decisamente più vistose, segno che Jeep vuole offrire una scelta più ampia anche dal punto di vista estetico.

Advertisement

Non arriveranno però tutte insieme. High Gloss Black e Sting Gray dovrebbero essere disponibili fin dall’inizio, mentre le altre sei colorazioni entreranno nella gamma progressivamente nel corso del model year.

Alle novità si aggiungono Bright White, Steel Blue, Copper Shino e Fathom Blue, già previste nella gamma. In tutto si arriverà quindi a dodici possibilità differenti.

Jeep sembra voler lasciare sempre più libertà al cliente nel configurare la propria Grand Cherokee. Del resto si tratta di un modello che ormai deve riuscire a mettere d’accordo pubblici molto diversi. C’è chi la sceglie come grande SUV comodo e raffinato per tutti i giorni e chi invece continua ad apprezzarne soprattutto l’immagine più avventurosa e le capacità lontano dall’asfalto.

Advertisement

Anche per questo la gamma 2027 sarà particolarmente articolata. Negli Stati Uniti saranno disponibili gli allestimenti Laredo, Laredo X, Laredo Altitude, Laredo Upland, Limited, Limited Altitude, Limited Reserve, Trailhawk, Overland e Summit.

Tra le novità spicca la Laredo Upland, che punta a proporre parte dell’estetica più aggressiva della Trailhawk senza arrivare ai prezzi delle versioni superiori. Tornano inoltre Trailhawk e Overland, due allestimenti che da sempre rappresentano due anime molto diverse della Grand Cherokee.

Qualche cambiamento riguarda anche l’abitacolo. Sulla Laredo debutterà la nuova tonalità Wicker Beige, mentre il Global Black continuerà a essere una delle scelte principali. Per la Summit resterà invece disponibile la combinazione Tupelo/Black.

La Grand Cherokee amplia anche la scelta dei motori

Per quanto riguarda la parte meccanica, la Jeep Grand Cherokee 2027 continuerà a essere proposta negli Stati Uniti con il V6 Pentastar da 3,6 litri da 293 CV. Sulle versioni superiori troverà invece spazio il più recente 2.0 turbo Hurricane, che arriva a sviluppare 324 CV.

Advertisement

Il listino americano partirà da 41.515 dollari, comprese le spese di destinazione. Per la Laredo Upland serviranno almeno 49.990 dollari, mentre Trailhawk e Overland partiranno rispettivamente da 54.995 e 57.895 dollari. Le prime unità dovrebbero raggiungere le concessionarie entro la fine del 2026.