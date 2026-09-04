Opel Frontera in offerta: fino a 5.550 euro di sconto e rate da 149 euro a settembre 2026

Opel Frontera torna protagonista delle promozioni di settembre 2026 con nuove condizioni dedicate sia alla versione Hybrid sia a quella completamente elettrica. Il SUV del marchio tedesco continua così a puntare soprattutto sul prezzo, uno degli elementi con cui Opel vuole ritagliarsi maggiore spazio in un segmento ormai affollatissimo.

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La proposta più accessibile riguarda Opel Frontera Hybrid Edition, equipaggiata con il 1.2 Hybrid da 110 CV e cambio automatico. Con permuta o rottamazione e scegliendo una vettura in pronta consegna, il prezzo promozionale scende a 20.700 euro oltre agli oneri finanziari.

Chi sceglie la formula Scelta Opel può versare un anticipo di 4.613 euro, seguito da 33 rate da 149 euro al mese. Un aspetto interessante è che la prima rata non arriverà immediatamente: il pagamento partirà infatti da dicembre 2026. Al termine rimane una rata finale di 15.942,94 euro. TAN fisso al 7,99 per cento e TAEG al 10,45 per cento. La promozione sarà disponibile fino al 30 settembre.

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Opel Frontera Electric parte da 21.950 euro

Interessante anche la proposta riservata alla Frontera Electric Edition MY26A, con batteria da 44 kWh e motore da 113 CV. In questo caso il prezzo promozionale è di 21.950 euro oltre agli oneri finanziari.

La formula prevede 6.215 euro di anticipo, 33 rate mensili da 199 euro e una rata finale di 13.644,90 euro. Anche in questo caso la prima rata è rinviata a dicembre. TAN fisso del 7,99 per cento e TAEG del 10,62 per cento.

Opel propone inoltre entrambe le motorizzazioni con formule di noleggio. Per la Hybrid sono previsti 35 canoni da 393,85 euro, con un anticipo di 3.826,22 euro. Per la Electric si passa invece a 47 canoni da 536,12 euro, preceduti da un anticipo di 4.884,50 euro. Tutte le proposte indicate scadono il 30 settembre 2026.

La Frontera continua quindi a giocarsi la carta della scelta tra ibrido ed elettrico, mantenendo una differenza di prezzo relativamente contenuta tra le due alimentazioni.

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Come sta andando Opel Frontera in Italia?

Sul fronte delle vendite italiane, i dati di agosto mostrano però che Opel Frontera non è riuscita a entrare nella Top 50 assoluta dei modelli più immatricolati. Il cinquantesimo modello della classifica UNRAE ha totalizzato 427 targhe nel mese: questo significa che Frontera si è fermata al di sotto di questa soglia. Anche nel cumulato gennaio-agosto non compare tra le prime 50, dove l’ultimo modello conta 6.519 immatricolazioni.

Più preciso è invece il dato relativo alla sola Opel Frontera Electric. Nei primi otto mesi del 2026 ne sono state immatricolate in Italia 196 unità, una quota ancora piuttosto contenuta.

Il grosso dei volumi italiani sembra dunque continuare ad arrivare dalla variante Hybrid. Le nuove offerte di settembre, soprattutto con il prezzo della Opel Frontera Hybrid ridotto a 20.700 euro, puntano evidentemente a dare un’ulteriore spinta al modello negli ultimi mesi dell’anno.