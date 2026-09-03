Lancia Corse HF si gioca tutto in Galles nel penultimo round del FIA ERC

Lancia Corse HF arriva in Galles con ancora molto da giocarsi. Il JDS Machinery Rali Ceredigion 2026, sesto e penultimo appuntamento del FIA European Rally Championship, può infatti pesare parecchio sugli equilibri finali della stagione. Le classifiche principali restano aperte e il marchio italiano si presenta al via con la volontà di trasformare in punti la crescita mostrata negli ultimi mesi, sia con la Ypsilon Rally2 HF Integrale sia nelle categorie dedicate ai giovani.

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Lancia Corse HF si gioca punti pesanti in Galles

Nella classe principale toccherà ancora ad Andrea Mabellini e Virginia Lenzi guidare l’attacco ufficiale al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il terzo posto conquistato al Barum Czech Rally Zlín ha permesso all’equipaggio italiano di rafforzare la seconda posizione nella classifica FIA ERC, dove il distacco dalla vetta è ora di 25 punti. In Galles l’obiettivo sarà quindi provare a recuperare ancora terreno e arrivare all’ultimo appuntamento con la corsa al titolo ancora aperta.

Il Rali Ceredigion presenterà però caratteristiche molto diverse rispetto alle precedenti gare su asfalto. Il percorso gallese alterna strade strette e tecniche a tratti più veloci, fondi sconnessi e sezioni aperte nella brughiera. Serviranno quindi precisione, fiducia nella vettura e capacità di adattarsi rapidamente ai continui cambi di ritmo. Anche il tracciato 2026 è stato aggiornato, con nuove strade inserite nel programma senza però snaturare il carattere che ha reso questa gara una delle più particolari del calendario britannico.

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In totale sono previste 16 prove speciali per circa 196 chilometri cronometrati. Si partirà venerdì 4 settembre con due passaggi sulla prova cittadina di Aberystwyth, prima delle speciali notturne di Elerch e Blaenmelindwr. Sabato sarà invece la giornata più lunga, con due passaggi sul loop formato da Aberffrwd, Soar Y Mynydd e Cwm Elan. Proprio quest’ultima, lunga 21,8 chilometri, sarà la prova più estesa dell’intero weekend.

Una parte importante del programma di Lancia Corse HF riguarda anche lo Junior ERC e l’ERC4. Davide Pesavento e Alessio Angeli arrivano in Galles dopo aver perso la leadership in entrambe le classifiche al Barum Czech Rally Zlín. La stagione li aveva visti protagonisti fin dalle prime gare, con la vittoria al Rally di Roma Capitale e diversi risultati che li avevano portati al comando. Ora occupano la terza posizione e nelle ultime due gare dovranno provare a rientrare nella lotta per il titolo.

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Accanto a loro ci saranno Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi, anch’essi parte dello schieramento ufficiale. Dopo il quinto posto ottenuto in Polonia e la buona prova mostrata in Repubblica Ceca, il giovane pilota di ACI Team Italia cercherà di aggiungere altri chilometri ed esperienza, senza perdere di vista una classifica Team nella quale ogni punto può diventare importante.

A completare la presenza Lancia nelle categorie ERC4 e Junior ERC ci saranno anche Sebastian Dallapiccola e Samuele Pellegrino, chiamati per la prima volta a misurarsi con le strade particolarmente insidiose del rally gallese.

Con Lancia Corse HF terza nella classifica Team, il Rali Ceredigion diventa quindi un passaggio importante prima dell’ultimo appuntamento stagionale in Portogallo. Il progetto sportivo del marchio continua a muoversi su due fronti: da una parte la Ypsilon Rally2 HF Integrale nella classe regina, dall’altra la Ypsilon Rally4 HF nelle categorie giovanili.

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Il weekend gallese servirà soprattutto a capire quanto Lancia potrà ancora spingersi avanti in questo finale di stagione. Con il titolo assoluto ancora matematicamente alla portata e le classifiche Junior ERC ed ERC4 tutt’altro che chiuse, i chilometri del Ceredigion potrebbero dire molto sul bilancio europeo del 2026.