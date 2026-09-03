Stellantis testa in Brasile un nuovo pickup ibrido: base Leapmotor C10 e componenti di Fiat Strada

Stellantis sta lavorando in Brasile a un nuovo pickup ibrido che, almeno per il momento, ha qualcosa di decisamente insolito. Il prototipo utilizza infatti la piattaforma e la meccanica della Leapmotor C10 REEV, ma sulla vettura sarebbero stati montati anche porte e altri elementi della carrozzeria della Fiat Strada. Le prove sono già in corso presso il centro di sviluppo del gruppo a Curvelo, nello Stato brasiliano di Minas Gerais. La notizia arriva da Autos Segredos, che ha raccolto i primi dettagli sul progetto.

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Stellantis prova un pickup con tecnologia Leapmotor

A giudicare dalle informazioni emerse finora, siamo ancora in una fase piuttosto iniziale. La vettura che sta girando in Brasile è un classico prototipo usato dai tecnici per verificare piattaforma, motore e comportamento su strada, quindi il suo aspetto non anticipa necessariamente quello di un eventuale modello di serie. Proprio per la curiosa combinazione tra la base della C10 e alcuni componenti della Strada, il prototipo sarebbe stato soprannominato “Stradão”.

La parte più interessante si trova però sotto la carrozzeria. Stellantis sta utilizzando il sistema REEV della Leapmotor C10, nel quale le ruote vengono mosse dal motore elettrico posteriore. L’unità sviluppa circa 215 CV e 320 Nm di coppia, mentre una batteria LFP da 28,4 kWh fornisce l’energia necessaria. Il motore 1.5 benzina montato anteriormente non muove direttamente le ruote, ma lavora come generatore per produrre elettricità e aumentare l’autonomia.

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La batteria può comunque essere ricaricata anche collegando il veicolo a una presa, esattamente come avviene sulla C10 REEV. Dal 2027, inoltre, il 1.5 dovrebbe essere adattato per funzionare anche con etanolo, una soluzione che avrebbe molto senso in Brasile, dove questo carburante continua ad avere un ruolo importante.

Un altro dettaglio interessante riguarda la trazione posteriore, mantenuta sul prototipo attualmente in prova. Se questa configurazione dovesse arrivare anche sull’eventuale modello definitivo, il nuovo pickup avrebbe caratteristiche piuttosto particolari per il segmento. Per il momento, comunque, non si può escludere che Stellantis stia valutando anche altre soluzioni, compresa una possibile trazione integrale.

La piattaforma della Leapmotor C10 dovrebbe influenzare anche le dimensioni. Le prime informazioni parlano di una lunghezza attorno a 4,73 metri, una larghezza di circa 1,90 metri e un passo di 2,82 metri. L’altezza dovrebbe invece aumentare rispetto al SUV, cosa abbastanza prevedibile considerando la diversa tipologia di veicolo. Le sospensioni riprenderebbero quelle della C10, con schema McPherson davanti e multilink indipendente al posteriore.

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Resta poi da capire quale marchio potrebbe mettere il proprio logo sul cofano. Fiat, Ram oppure Leapmotor? Al momento non ci sarebbe ancora una decisione definitiva. Il progetto potrebbe diventare un nuovo pickup Fiat, entrare nella gamma Ram oppure trasformarsi nel primo pickup della storia di Leapmotor. E non è nemmeno certo, almeno per ora, che questa mula arrivi effettivamente alla produzione.

Per Stellantis si tratta comunque di un progetto da seguire con attenzione, soprattutto guardando a quanto sta accadendo sul mercato brasiliano. Il gruppo è già molto forte nel settore dei pickup grazie a Fiat Strada, Fiat Toro e Ram Rampage, ma la concorrenza sta aumentando e diversi costruttori cinesi stanno preparando nuovi modelli elettrificati.

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Questa volta Stellantis sembra quindi voler sperimentare una strada diversa: partire da una tecnologia sviluppata da Leapmotor e adattarla alle esigenze del mercato sudamericano. Per capire se quello che oggi è soltanto uno “Stradão” sperimentale diventerà davvero un nuovo pickup Fiat, Ram o Leapmotor servirà ancora tempo, ma i test in Brasile mostrano che il progetto è già uscito dalla fase delle semplici ipotesi.