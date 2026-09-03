Stellantis leader delle auto elettriche in Spagna: brillano Leapmotor B10 e Citroën ë-C3

Stellantis archivia agosto con risultati molto solidi in Spagna, soprattutto sul fronte dell’elettrico. Il gruppo resta infatti al primo posto nel mercato dei veicoli 100% a batteria, considerando insieme auto e veicoli commerciali. Da gennaio ad agosto sono state registrate 12.059 immatricolazioni, pari al 13,2% del mercato. Nel solo mese di agosto le unità sono state 1.556, con una crescita del 90% rispetto allo stesso mese del 2025 e una quota salita al 15,4%.

Advertisement

Stellantis cresce con Leapmotor, Citroën e i veicoli commerciali

Tra i marchi che hanno contribuito maggiormente al risultato c’è Leapmotor, che in Spagna sta guadagnando terreno con una certa rapidità. Ad agosto il marchio ha chiuso al terzo posto tra i costruttori di auto elettriche, con 601 immatricolazioni, il 355% in più rispetto a un anno fa. La quota di mercato ha così raggiunto il 6,5%.

A fare la parte del leone è stata la Leapmotor B10. Il SUV elettrico, arrivato sul mercato da pochi mesi, ha messo insieme 350 immatricolazioni ad agosto, chiudendo al terzo posto tra le auto elettriche più vendute in Spagna. Nel segmento dei SUV elettrici di segmento C è stata invece prima. Ancora meglio nel canale dei privati, dove la B10 ha conquistato il vertice con 333 unità.

Advertisement

Buon avvio anche per la Leapmotor B05, che ad agosto ha raggiunto il podio del segmento C elettrico con 100 immatricolazioni. Nei primi otto mesi del 2026 Leapmotor ha venduto complessivamente 4.431 auto in Spagna, facendo segnare un aumento del 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Numeri interessanti arrivano anche da Citroën. La nuova ë-C3 è entrata nella Top 5 delle elettriche più vendute ad agosto con 292 immatricolazioni, ben il 371% in più rispetto ad agosto 2025. Nel segmento B delle auto a batteria ha chiuso il mese al primo posto, raggiungendo una quota del 27,9%.

Per Citroën agosto è andato bene anche guardando oltre l’elettrico. Le immatricolazioni complessive sono cresciute del 15% su base annua, mentre nei veicoli commerciali l’aumento è stato del 155%. Da gennaio ad agosto il marchio francese ha totalizzato 39.512 immatricolazioni tra auto e commerciali, per una quota del 4,2% del mercato spagnolo.

Advertisement

Ed è proprio nel settore dei veicoli da lavoro che Stellantis continua ad avere un peso molto forte. Stellantis Pro One, che comprende Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, ha chiuso i primi otto mesi del 2026 con 45.454 immatricolazioni e una quota del 34,1%. Ad agosto sono state 6.130, con una penetrazione del 34,7%.

Il gruppo resta davanti a tutti anche nei veicoli commerciali elettrici, grazie a 220 immatricolazioni ad agosto e una quota del 24,8%. Tra i modelli, il Citroën Berlingo, prodotto in Spagna, continua a essere il veicolo commerciale più venduto del paese con 10.078 unità da inizio anno.

Nella stessa categoria il Peugeot Rifter occupa il terzo posto con 6.883 immatricolazioni nei primi otto mesi, di cui 632 registrate ad agosto. Buon risultato anche per il Citroën Jumpy, terzo nel suo segmento nell’ultimo mese con 400 unità.

Advertisement

Stellantis può contare oggi in Spagna su un’offerta elettrica molto ampia, distribuita tra Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot. Dai modelli più compatti ai SUV, fino ai mezzi da lavoro, la presenza copre ormai gran parte del mercato. E i numeri di agosto mostrano che, almeno in Spagna, questa presenza sta continuando a tradursi in vendite.