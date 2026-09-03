Alfa Romeo protagonista negli Stati Uniti: al via l’Historic Festival 44 di Lime Rock

Alfa Romeo è da oggi sotto i riflettori negli Stati Uniti, dove prende il via l’Historic Festival 44 di Lime Rock Park, nel Connecticut. Per l’edizione 2026 gli organizzatori hanno scelto proprio il Biscione come marchio d’onore, costruendo attorno alla sua storia una parte importante del programma. Fino al 7 settembre si vedranno in pista e in esposizione alcune delle Alfa Romeo più significative del passato. Si parte oggi con la tradizionale parata attraverso Lakeville e Salisbury, poi da venerdì l’attenzione si sposterà sul circuito.

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Alfa Romeo protagonista all’Historic Festival 44

Per tutto il fine settimana Alfa Romeo avrà un ruolo centrale a Lime Rock Park. Nel paddock saranno esposte numerose vetture storiche, mentre venerdì, sabato e lunedì sono previste anche gare riservate alle auto del marchio italiano. Domenica 6 settembre sarà invece il turno del tradizionale Sunday in the Park, con il Lime Rock Concours e il Gathering of the Marques. Anche qui il Biscione avrà uno spazio dedicato, con classi specifiche pensate per raccontarne le diverse epoche.

Gli organizzatori puntano a mettere insieme una panoramica molto ampia della storia sportiva Alfa Romeo. I club americani hanno lavorato per mesi all’evento e sono attese vetture provenienti da diverse zone degli Stati Uniti. Tra i modelli annunciati ci sono Tipo 33, TZ1, TZ2, GTA, TI Super, Giulietta, SZ, Monza, 8C e 6C, oltre ad altre Alfa da corsa e stradali che hanno avuto un ruolo importante nella storia del marchio.

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Non sarà però una semplice esposizione di auto ferme sul prato. Una parte importante del programma riguarda proprio la pista. Venerdì sono previste prove e qualifiche, sabato spazio alle gare, mentre lunedì si tornerà nuovamente a correre. Domenica, come da tradizione, il circuito cambierà volto e lascerà più spazio alle vetture esposte e ai concorsi.

Tra gli ospiti più attesi c’è anche Miles Collier, fondatore del Revs Institute e scelto come Honored Guest dell’Historic Festival 44. Il museo americano porterà a Lime Rock alcune vetture della propria collezione, comprese Alfa Romeo particolarmente rare. La presenza del Biscione negli Stati Uniti, del resto, non è certo una novità: il marchio italiano ha lasciato il segno anche nelle competizioni americane e continua ad avere un seguito molto forte tra gli appassionati locali.

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L’Historic Festival di Lime Rock arriva quest’anno alla sua 44ª edizione e resta uno degli appuntamenti più conosciuti negli Stati Uniti per chi ama le auto storiche e le corse del passato. Il programma mescola gare, raduni, concorsi ed esemplari che normalmente si vedono soltanto nei musei o nelle grandi collezioni private.

Per Alfa Romeo saranno quindi giorni molto intensi dall’altra parte dell’Atlantico. Fino al 7 settembre il Biscione sarà presente un po’ ovunque a Lime Rock Park: nel paddock, nei prati del circuito e soprattutto in pista, dove alcune delle Alfa storiche più famose torneranno finalmente a fare quello per cui erano nate.