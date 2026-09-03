Film “Maserati: The Brothers”, il trailer accompagna al debutto in sala del 15 ottobre

Si avvicina la data del debutto in sala del film “Maserati: The Brothers“, che in Italia sarà proiettato per la prima volta nei cinema il 15 ottobre. Gli appassionati del “tridente” e, più in generale, di automobilismo, sono in fermento, perché l’uscita dell’opera è ormai all’orizzonte.

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Grande l’attesa, non solo per la trama, ma anche per i nomi importanti entrati in scena. Nel cast ci sono, fra gli altri, attori del calibro di Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba. La regia fa invece capo a Robert Moresco.

Il lungometraggio, di taglio drammatico e biografico, racconta la storia dei fratelli Maserati, messa a fuoco sul piano umano attraverso le vicende sportive e imprenditoriali. Nei fotogrammi si rende omaggio al cammino del “tridente”, in varie fasi del suo svolgimento.

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A partire dalla fondazione della prima officina a Bologna, quando le lancette del tempo segnavano l’anno 1914, fino alla trasformazione in un marchio capace di produrre splendide granturismo, amate dai VIP. Un cammino irto di ostacoli, che ha comportato immensi sacrifici. Questi vengono messi in risalto nel racconto, insieme al profondo legame dei fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto Maserati.

Le riprese del film sono state eseguite tra Modena e Bologna, ma anche gli studi di Cinecittà a Roma hanno avuto un ruolo nella realizzazione della pellicola. Dopo quelli su Enzo Ferrari e Ferruccio Lamborghini, ecco ora un film su un altro marchio prestigioso della Motor Valley.

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L’opera cinematografica, dal titolo “Maserati: The Brothers”, porta la firma produttiva di Andrea Iervolino. Si profila un lungometraggio di grande intensità, capace di raccontare in modo coinvolgente le vicende personali e aziendali dei fratelli Maserati, che hanno avuto un ruolo importante nell’affermazione dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.

La qualità del cast è un valore aggiunto, che innalza l’asticella delle aspettative. Il trailer, pubblicato in rete dalla produzione alcuni giorni fa, crea forte interesse emotivo verso il film di prossima uscita. Lo trovate in coda al post.

Ricordiamo che Maserati, nel 1939, su iniziativa dell’acquirente Adolfo Orsi, si spostò da Bologna a Modena. Qui la casa del “tridente” ha mantenuto la sua sede fino ai nostri giorni, nonostante altri passaggi di proprietà, che hanno coinvolto Citroën, Alejandro de Tomaso, FIAT ed oggi Stellantis.

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Oggi, purtroppo, il marchio del “tridente” non vive un momento felice sul piano commerciale, a dispetto di un’ottima line-up di prodotto. Il suo fascino, però, resta al top. Da questa solida base può partire un vigoroso rilancio. Anche il film sui fratelli Maserati potrebbe dare una piccola mano d’aiuto all’immagine aziendale. Speriamo.

Cast del film “Maserati: The Brothers”