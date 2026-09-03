Stellantis, agosto 2026 da protagonista in Portogallo: vendite +17% e primo posto nell’elettrico

Stellantis mette a segno un altro mese positivo in Portogallo e ad agosto riesce a fare meglio del mercato. Le immatricolazioni del gruppo sono state 3.727, tra autovetture e veicoli commerciali leggeri, con un aumento del 17% rispetto allo stesso mese del 2025. Il mercato portoghese, nello stesso periodo, è cresciuto del 10%. La quota di Stellantis è così arrivata al 22,5%, grazie a 2.701 auto e 1.026 veicoli commerciali.

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Stellantis accelera soprattutto nell’elettrico

È però guardando alle auto a batteria che i numeri di agosto diventano ancora più interessanti. I marchi di Stellantis hanno immatricolato 1.286 veicoli elettrici, facendo segnare un aumento del 131% rispetto a un anno fa. Una crescita nettamente superiore a quella del mercato BEV portoghese, che nello stesso mese è salito del 78%. Il gruppo ha così raggiunto una quota del 21,8%, mantenendo la prima posizione.

Nel dettaglio, le autovetture elettriche immatricolate sono state 796, mentre i commerciali a batteria hanno raggiunto quota 490. È proprio in quest’ultimo settore che Stellantis continua a fare la differenza: ad agosto il gruppo ha raccolto addirittura il 58,7% del mercato. Peugeot ha guidato la classifica con 263 unità, davanti a Citroën con 112, mentre Opel ha chiuso il mese al quarto posto con 88 immatricolazioni.

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Tra i marchi che hanno fatto più rumore c’è senza dubbio Leapmotor. Le sue vendite in Portogallo sono cresciute del 1.831% rispetto ad agosto 2025, un dato enorme che va naturalmente letto anche alla luce dei volumi ancora contenuti dello scorso anno. Il marchio è comunque diventato il secondo costruttore cinese più venduto nel Paese ed è riuscito a entrare nella Top 10 del mercato elettrico. Tra le sole autovetture BEV ha raggiunto il settimo posto.

Agosto ha portato buone notizie anche ad altri marchi del gruppo. DS Automobiles è cresciuta del 39%, Citroën del 36%, Fiat del 10% e Peugeot dell’8%. Tra i brand presenti nella Top 10 portoghese, Citroën è stata quella con l’aumento più importante. Peugeot, invece, continua a essere un punto di riferimento nei veicoli commerciali leggeri, dove ha totalizzato 535 immatricolazioni nel mese.

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Il Peugeot Partner è stato inoltre il veicolo commerciale più venduto in Portogallo ad agosto, con 441 unità. Un risultato che si inserisce in un quadro già molto favorevole per Stellantis in questo settore, dove il gruppo continua a mantenere una presenza decisamente superiore rispetto a quella che ha nel mercato delle sole autovetture.

Allargando lo sguardo ai primi otto mesi del 2026, i numeri restano importanti. Da gennaio ad agosto Stellantis ha immatricolato 47.861 veicoli in Portogallo, pari al 25% dell’intero mercato. In pratica, un veicolo nuovo ogni quattro venduti nel Paese porta il marchio di uno dei brand del gruppo. Le autovetture sono state 38.683, mentre i commerciali leggeri hanno raggiunto quota 9.178.

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Anche la classifica dei modelli racconta bene quanto sia forte la presenza del gruppo. Le tre auto più vendute in Portogallo nei primi otto mesi del 2026 sono tutte Stellantis: davanti c’è la Peugeot 2008 con 5.442 immatricolazioni, seguita dalla Peugeot 208 con 4.660 e dalla Citroën C3 con 4.492. Peugeot resta inoltre il marchio più venduto in assoluto, con 19.831 unità.

Sul fronte elettrico, infine, da gennaio ad agosto Stellantis ha raggiunto 11.130 immatricolazioni BEV, il 56% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, conquistando una quota del 22%. Crescono Citroën, Opel, Fiat, Jeep e DS, mentre Leapmotor continua a viaggiare su ritmi molto più alti, con un aumento del 1.281%. Il Portogallo si conferma così uno dei mercati europei in cui il gruppo riesce ancora a esprimere numeri particolarmente forti.