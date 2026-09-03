Sotto i 20.000 euro, nome scelto Wave, arrivo previsto per la prima metà del 2027. Nissan, dopo essersi approcciata con la Micra, è pronta a puntare più in basso e dritto al segmento che in Europa sta facendo più paura ai costruttori tradizionali.

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La casa giapponese arriva tardi e lo fa in un momento in cui BYD e Leapmotor hanno già fissato il prezzo psicologico del mercato elettrico entry-level. La Dolphin Surf e la T03 sono lì, pronte a ricordare a chiunque che sotto i 20.000 euro si può fare.

La piattaforma è quella AmpR Small del Gruppo Renault, la stessa della nuova Twingo (e si vede) e le specifiche trapelate parlano di una batteria LFP da 27,5 kWh, un motore da 82 CV e un’autonomia WLTP dichiarata di 263 chilometri. Numeri sobri, numeri onesti per una city car elettrica che fa il suo mestiere senza pretese eccessive.

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Il legame con la Twingo è strutturale, ma Nissan non si limiterebbe a cambiare il logo sul cofano. I prototipi intercettati durante i test in Spagna mostrano un frontale distinto, con gruppi ottici che riprendono il linguaggio della Micra. Identità visiva propria, almeno in facciata. La produzione sarà affidata allo stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, dunque stesso tetto ma con linee separate.

In gamma europea la Wave si posizionerà sotto la Micra elettrica, che già occupa il segmento B con ambizioni da auto principale. La Wave punta a qualcosa di diverso: secondo auto, mobilità urbana, primo accesso all’elettrico senza mutuo. È un prodotto che Nissan aveva bisogno di avere ieri, non nel 2027.

Nissan ha cancellato il Qashqai full electric, che avrebbe dovuto essere la punta di diamante del rilancio europeo. La Wave non sostituisce quella lacuna, ma riempie un vuoto reale nel listino. Un veicolo sotto i 20.000 euro, compatto, elettrico, con un’autonomia sufficiente per chi non è pendolare tra capoluoghi.