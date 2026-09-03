Stellantis vince una causa da 5,5 milioni di dollari contro un concessionario americano

Stellantis Financial Services ha ottenuto una sentenza da quasi 5,5 milioni di dollari contro Sky Auto Mall, gruppo di concessionarie dell’Iowa finito nei mesi scorsi al centro di una vicenda piuttosto pesante legata ai finanziamenti delle auto presenti nei piazzali. La decisione è arrivata il 24 agosto dal tribunale della contea di Linn e rappresenta uno degli sviluppi più importanti di un caso iniziato diversi mesi fa.

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Stellantis ottiene quasi 5,5 milioni di dollari

La causa era stata avviata contro Sky Auto Mall e i suoi proprietari, accusati di aver utilizzato più volte le stesse vetture come garanzia per ottenere finanziamenti diversi. Negli Stati Uniti questa pratica viene indicata come “double flooring”. In condizioni normali, un concessionario finanzia l’acquisto delle auto che tiene in stock e restituisce il denaro quando le vetture vengono vendute.

Secondo quanto sostenuto da Stellantis, però, nel caso di Sky Auto Mall alcune auto sarebbero state usate per ottenere denaro da più finanziatori nello stesso momento. La sentenza arrivata ad agosto non nasce comunque da un vero processo. Sky Auto Mall non avrebbe infatti risposto alla causa e il giudice ha quindi emesso una sentenza in contumacia a favore di Stellantis Financial Services.

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Alla finanziaria del gruppo sono stati riconosciuti 4.819.550,42 dollari di capitale e altri 750.265,83 dollari tra interessi e commissioni. Dopo una compensazione di 69.869,80 dollari, il totale resta poco sotto quota 5,5 milioni. Una somma notevole, anche se più bassa rispetto agli oltre 12 milioni di dollari che Stellantis sosteneva inizialmente di dover recuperare.

La vicenda aveva già avuto conseguenze importanti nei mesi scorsi. A marzo un giudice aveva autorizzato Stellantis a riprendersi numerose vetture presenti nelle sedi di Newhall e Center Point. Secondo gli atti citati dalla stampa locale, Sky Auto Mall avrebbe anche tenuto registrazioni finanziarie separate, proprio per nascondere la presenza di più finanziamenti sugli stessi veicoli.

La crisi del gruppo di concessionarie aveva avuto ripercussioni anche sul personale. In totale erano stati licenziati 76 dipendenti nelle due sedi dell’Iowa. Durante una delle udienze era inoltre emerso che i proprietari avevano presentato istanza di fallimento.

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La decisione del tribunale rappresenta quindi un passaggio importante per Stellantis Financial Services, anche se non è detto che l’intera somma venga recuperata in tempi brevi. La presenza di procedure fallimentari e di altri creditori potrebbe infatti complicare parecchio il recupero del denaro.

Resta comunque una vittoria significativa per Stellantis in una vicenda che negli Stati Uniti ha attirato attenzione soprattutto per il modo in cui sarebbero stati gestiti i finanziamenti delle auto presenti nei piazzali.