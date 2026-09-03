Stellantis amplia SUSTAINera: nuovi ricambi rigenerati per auto elettriche e ibride e debutta il primo sensore NOx rigenerato

Stellantis continua a spingere sull’economia circolare e prepara una presenza importante ad Automechanika Frankfurt 2026. La protagonista sarà SUSTAINera, la divisione del gruppo dedicata al recupero, alla rigenerazione e al riutilizzo dei componenti. A Francoforte verrà mostrata una gamma aftermarket più ampia, pensata ormai anche per auto elettriche e ibride. L’obiettivo è offrire ricambi meno costosi e più sostenibili, senza rinunciare a qualità, prestazioni e garanzia paragonabili a quelle dei componenti originali Mopar, sempre più richiesti dalle officine indipendenti europee.

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SUSTAINera allarga la gamma alle auto elettrificate

Una delle novità principali riguarda proprio i veicoli elettrificati. SUSTAINera amplia infatti l’offerta con l’eDCT, il cambio elettrico a doppia frizione utilizzato sui modelli mild hybrid. Le unità rigenerate vengono sottoposte a controlli, test e procedure di omologazione per riportarle alle specifiche previste dal costruttore. Stellantis punta così a estendere anche alle trasmissioni elettrificate una formula già utilizzata su molti componenti tradizionali, cercando di ridurre costi e impatto ambientale per clienti e officine in tutta la rete internazionale del gruppo.

Tra i nuovi ricambi arriva anche il compressore elettrico EDC, componente fondamentale dell’impianto di climatizzazione delle auto elettriche. Il processo di rigenerazione prevede la sostituzione delle parti usurate, controlli dimensionali, prove di tenuta e verifiche sulle prestazioni. Fino ad oggi questa soluzione era disponibile soprattutto per vetture con motore termico. Con l’ampliamento della gamma, SUSTAINera vuole coprire una parte sempre più ampia del parco circolante elettrico, offrendo alternative rigenerate anche per componenti tecnicamente più complessi e costosi da sostituire oggi.

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Un altro capitolo importante riguarda le batterie ad alta tensione. L’offerta di SUSTAINera copre ora la maggior parte dei modelli elettrici e plug-in hybrid di Stellantis, un settore destinato a diventare sempre più rilevante nel post-vendita. Secondo il gruppo, la rigenerazione può ridurre fino all’80% l’utilizzo di materie prime e fino al 40% le emissioni di CO2 rispetto alla produzione di un ricambio nuovo. Un vantaggio che riguarda sia i costi sia l’impatto ambientale complessivo per clienti e riparatori europei.

La novità più curiosa riguarda però le auto con motore tradizionale. SUSTAINera lancerà infatti quello che Stellantis presenta come il primo sensore NOx rigenerato al mondo destinato all’aftermarket. Il componente misura la quantità di ossidi di azoto e ossigeno presenti nei gas di scarico ed è fondamentale per il controllo delle emissioni. La versione rigenerata nasce dalla collaborazione con Valeo e utilizza una nuova sonda, accompagnata da una calibrazione realizzata secondo le specifiche e le procedure OEM previste dal costruttore.

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La collaborazione con Valeo non parte da zero. Nel 2025 le due aziende avevano già presentato il primo faro a LED rigenerato e adesso il progetto si allarga a un componente completamente diverso. Tutte queste novità saranno mostrate ad Automechanika Frankfurt 2026, in programma dall’8 al 12 settembre. SUSTAINera avrà uno spazio dedicato nell’area Stellantis Parts & Services, dove saranno esposti anche altri prodotti legati al riciclo e alla manutenzione più sostenibile dei veicoli per clienti e professionisti del settore.

Stellantis

Tra i prodotti presenti a Francoforte ci sarà anche un olio sviluppato insieme a TotalEnergies e realizzato con olio base rigenerato al 100%. Lo stand sarà allestito come una vera officina, per mostrare in modo concreto come Stellantis immagina il post-vendita dei prossimi anni. Nell’area SUSTAINera troverà spazio anche l’installazione “The Tree of Life… Extention”, pensata per raccontare il percorso di recupero dei componenti e l’idea di allungarne la vita prima di sostituirli definitivamente con ricambi nuovi di fabbrica originali.