Lancia torna a vincere nel Mondiale Rally: conquistato il titolo Team WRC2 al Rally del Paraguay

Il Rally del Paraguay entra nella storia recente di Lancia. Al termine dell’undicesimo appuntamento del FIA World Rally Championship, Lancia Corse HF ha conquistato il titolo mondiale Team WRC2, centrando un risultato di grande peso già nel primo anno del ritorno ufficiale del marchio nel Mondiale Rally. Un successo che dà ancora più valore al progetto nato attorno alla nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale e che premia il lavoro portato avanti dalla squadra gara dopo gara.

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Lancia conquista il titolo mondiale Team WRC2

Il titolo è arrivato al termine di un fine settimana tutt’altro che semplice. I due equipaggi ufficiali formati da Yohan Rossel-Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin-Konstantin Aleksandrov hanno chiuso rispettivamente al sesto e al quinto posto, raccogliendo i punti necessari per mettere al sicuro il campionato Team WRC2 con tre appuntamenti ancora da disputare.

Il Rally del Paraguay ha messo a dura prova uomini e mezzi. Oltre 358 chilometri cronometrati sulle strade sterrate della regione di Itapúa, con fondi molto diversi tra loro, prove che si sono deteriorate rapidamente al passaggio delle vetture e una grande quantità di polvere. Anche il meteo ha contribuito a complicare il lavoro delle squadre, rendendo difficile trovare sempre il giusto compromesso tra velocità, gestione della vettura e salvaguardia degli pneumatici.

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Proprio le gomme hanno rappresentato uno dei problemi principali per Lancia nel corso del weekend. Rossel e Dunand hanno perso terreno già nella prima giornata a causa di inconvenienti che hanno condizionato il loro ritmo, mentre Gryazin e Aleksandrov hanno dovuto affrontare difficoltà simili in altri momenti della gara. Nonostante questo, entrambi gli equipaggi sono riusciti a restare concentrati e a portare le Ypsilon Rally2 HF Integrale fino al traguardo.

Il quinto posto di Gryazin e il sesto di Rossel non sono stati quindi soltanto piazzamenti utili. Sono stati i risultati che hanno permesso a Lancia Corse HF di chiudere definitivamente i conti nella classifica riservata ai team, trasformando il Paraguay nel teatro del primo grande titolo mondiale del nuovo corso sportivo del marchio.

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Per la Ypsilon Rally2 HF Integrale si tratta anche di una conferma importante sul piano tecnico. Nel corso della stagione la vettura ha affrontato asfalto, sterrato, fondi veloci, tratti più sconnessi e condizioni atmosferiche molto diverse. Ogni appuntamento è servito alla squadra per raccogliere dati e capire dove intervenire, con un lavoro di sviluppo che è andato avanti parallelamente alla lotta per il campionato.

Il valore del risultato aumenta considerando che questo è il primo anno del ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship. Il marchio italiano ha una storia enorme nei rally, ma il nuovo progetto era chiamato a partire praticamente da zero in un contesto profondamente diverso rispetto al passato. Arrivare al titolo Team WRC2 già nella stagione d’esordio rappresenta quindi un segnale piuttosto chiaro sulla competitività raggiunta dalla squadra e dalla vettura.

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Didier Clément, Team Principal di Lancia Corse HF, ha sottolineato proprio questo aspetto al termine della gara. Le forature, ha spiegato, hanno impedito ai due equipaggi di ottenere un risultato ancora migliore, nonostante il passo mostrato nel corso del weekend fosse competitivo. Il titolo conquistato resta però motivo di grande orgoglio per tutta la squadra, che ora guarda già al prossimo appuntamento in Cile.

Con tre rally ancora da disputare, Lancia Corse HF potrà affrontare il finale di stagione con maggiore libertà. Il titolo Team è già in bacheca, mentre restano aperti gli obiettivi legati alle classifiche individuali e soprattutto il lavoro sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale, destinata a continuare il proprio percorso di crescita anche nelle ultime gare del campionato.