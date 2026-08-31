Jeep conquista la Francia più selvaggia: boom in Corsica, Pirenei e Alpi

Ci sono zone della Francia dove Jeep riesce a ottenere risultati molto più alti rispetto alla media nazionale. I dati raccolti dall’inizio del 2026 fino alla fine di luglio mostrano una geografia piuttosto chiara: il marchio va particolarmente bene in Corsica, nei Pirenei e nelle Alpi, cioè in territori dove strade di montagna, attività all’aria aperta e spostamenti lontano dai grandi centri fanno parte della quotidianità.

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In Francia Jeep domina in Corsica e nelle aree dove si vive di più all’aperto

A guidare la classifica è la Corsica del Sud, dove Jeep raggiunge una quota di mercato del 3,1% tra i clienti privati. Subito dietro troviamo l’Alta Corsica con il 2,8%, mentre il terzo posto va ai Pirenei Orientali con il 2,3%.

In alcune di queste zone la presenza del marchio arriva a essere fino a sei volte superiore rispetto alla media nazionale francese. Un dato che racconta bene quanto Jeep riesca a trovare terreno fertile soprattutto nei dipartimenti dove l’auto viene spesso utilizzata in contesti molto diversi dalle grandi aree urbane.

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La Corsica è il caso più evidente, ma lo stesso andamento si ritrova lungo la catena dei Pirenei. L’Aude arriva all’1,2%, mentre Pirenei Atlantici e Alti Pirenei raggiungono entrambi l’1,1%. Anche nelle Alpi i numeri sono superiori alla media. Le Hautes-Alpes toccano l’1,2%, mentre le Alpes-de-Haute-Provence si fermano poco sotto, all’1,1%. Nella classifica compare anche l’Alta Saona con una quota dell’1,2%.

In totale sono otto i dipartimenti francesi che superano la media nazionale Jeep di almeno mezzo punto percentuale. La distribuzione dei risultati segue quindi un percorso abbastanza preciso, con una presenza più forte nelle aree dove il marchio riesce probabilmente a intercettare meglio chi cerca vetture adatte a viaggi, montagna, tempo libero e percorsi meno convenzionali.

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Tarik Yaou, direttore di Jeep Francia, ha commentato i dati ricordando il legame storico del marchio con questo tipo di territori: “Da oltre 80 anni, Jeep supporta chi desidera andare oltre, scoprire nuovi orizzonti o semplicemente godersi appieno l’ambiente circostante”.

Secondo Yaou, il successo in Corsica, nei Pirenei e nelle Alpi riflette bene l’identità costruita da Jeep nel corso degli anni. Il responsabile francese ha citato in particolare “libertà, autenticità ed evasione” come elementi che spiegano il rapporto di auto quali Compass e Avenger con questi territori, attribuendo una parte dei risultati anche al lavoro svolto dalla rete commerciale locale.