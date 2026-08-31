Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio diventa un elicottero: nasce il sorprendente Evocopter ClassiX

A Pista & Piloti Alfa Romeo è stata la grande protagonista ma non solo con le auto come ci si potrebbe aspettare. Tra le oltre 200 vetture presenti sul circuito TRIWO di Pferdsfeld infatti è comparso anche qualcosa di decisamente meno prevedibile: un Evocopter ClassiX personalizzato come una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. A portarlo all’evento è stato Paul Ressle, fondatore di Evocopter e appassionato del Biscione fin da bambino.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ispira un elicottero ultraleggero

Ressle possiede diverse Alfa Romeo storiche e anche una Giulia Quadrifoglio. Quando ha iniziato a lavorare sul nuovo ClassiX ha quindi deciso di prendere spunto proprio dalla sua berlina. La fusoliera è stata verniciata in Rosso Alfa, mentre all’esterno compaiono il logo del Quadrifoglio e una storica scritta Alfa Romeo. Anche dentro l’ispirazione è evidente, con pelle, Alcantara e diversi particolari che richiamano l’universo del marchio italiano.

Il richiamo alla Giulia non riguarda soltanto colori e dettagli estetici. Il ClassiX utilizza molta fibra di carbonio, impiegata per fusoliera, cabina e pale del rotore. Una scelta importante soprattutto per contenere il peso, visto che l’elicottero rientra nella categoria degli ultraleggeri e deve rispettare un limite massimo di 600 kg, comprendendo pilota ed eventuale passeggero. La struttura principale è invece realizzata con un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno.

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Anche il motore merita attenzione. Evocopter non ha adattato un propulsore automobilistico, ma ha scelto un’unità aeronautica certificata Lycoming O-360 J2A da circa 6 litri di cilindrata. Sviluppa circa 160 CV e 500 Nm di coppia. Il ClassiX può raggiungere una velocità massima consentita di 185 km/h, mentre in crociera si viaggia normalmente tra 130 e 150 km/h. Il consumo indicato dalla casa è di circa 27 litri l’ora a 75 nodi.

Particolare anche la soluzione scelta per i serbatoi. Al posto di elementi rigidi tradizionali vengono utilizzate sacche in gomma resistenti agli urti e riempite di schiuma, una tecnologia che richiama da vicino il mondo delle competizioni. La capacità complessiva è di 105 litri, mentre il peso a vuoto parte da 367 kg. Il prezzo non è certo popolare: si parte da circa 290.000 euro netti.

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Ressle ha spiegato di aver voluto creare prima di tutto un elicottero ultraleggero sicuro. Per il primo esemplare, però, non ha resistito alla tentazione di portare dentro il progetto anche la sua passione per Alfa Romeo. Da qui il Rosso Alfa, i riferimenti al Quadrifoglio e l’impostazione dell’abitacolo. L’idea è piaciuta anche ad Alfa Romeo Germania, che ha deciso di sostenere l’iniziativa e di invitare il ClassiX a Pista & Piloti.

La Giulia Quadrifoglio che ha ispirato il progetto resta naturalmente su un altro pianeta. Sotto il cofano c’è il V6 2.9 biturbo da 520 CV e 600 Nm, collegato al cambio automatico ZF a otto rapporti e alla trazione posteriore. La velocità massima arriva a 307 km/h, mentre lo 0-100 km/h viene coperto in 3,9 secondi. Anche qui la fibra di carbonio viene utilizzata in diversi punti, dal tetto al cofano fino agli elementi aerodinamici e all’albero di trasmissione.