Stellantis assume 400 lavoratori a Saragozza: la fabbrica si prepara alla Leapmotor B10

A Figueruelas, alle porte di Saragozza, la trasformazione dello stabilimento Stellantis comincia a vedersi anche nei numeri dell’occupazione. Dopo la pausa estiva sono entrati al lavoro circa 400 nuovi dipendenti, gran parte dei quali aveva iniziato il percorso di formazione già a luglio. Le nuove assunzioni accompagnano il programma di aggiornamento della fabbrica spagnola, chiamata nei prossimi mesi ad accogliere nuovi modelli e soprattutto la produzione europea della Leapmotor B10.

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Stellantis prepara Figueruelas all’arrivo della Leapmotor B10

Il piano di assunzioni era stato anticipato in primavera. A maggio il sindacato spagnolo UGT aveva parlato della necessità di inserire tra 450 e 500 persone nei reparti produttivi, con ingressi distribuiti tra giugno e ottobre. Dopo la riapertura dello stabilimento, circa 400 lavoratori hanno già completato una prima parte della formazione e sono entrati nelle attività della fabbrica.

Il numero potrebbe quindi crescere ancora nelle prossime settimane. I contratti offerti in questa fase avrebbero una durata iniziale compresa tra sei mesi e un anno, mentre eventuali proroghe dipenderanno dall’andamento della produzione e soprattutto dagli ordini dei nuovi modelli.

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Figueruelas arriva da una pausa estiva più lunga del solito. La chiusura è stata prolungata di circa una settimana per permettere una serie di lavori tecnici sulle linee, inseriti in un programma di ammodernamento che sta cambiando progressivamente l’assetto della fabbrica.

Oggi nello stabilimento vengono costruite Opel Corsa, Peugeot 208 e Lancia Ypsilon, tre modelli che assicurano volumi importanti. Nei prossimi mesi, però, la gamma prodotta a Saragozza è destinata ad allargarsi.

Il progetto che attira maggiore attenzione è quello della Leapmotor B10, SUV elettrico di segmento C già commercializzato in diversi mercati europei. Gli esemplari venduti attualmente arrivano dalla Cina, mentre la produzione locale permetterà di avvicinare l’assemblaggio ai clienti europei e di ridurre l’impatto dei dazi aggiuntivi applicati dall’Unione Europea alle auto elettriche importate dalla Cina.

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La B10 utilizza un motore elettrico da 218 CV ed è proposta con batterie da 56,2 oppure 67,1 kWh. Saragozza diventerà uno dei punti industriali più importanti della collaborazione tra Stellantis e Leapmotor International, partnership con cui il gruppo guidato da Antonio Filosa vuole aumentare la presenza del marchio cinese in Europa.

Il progetto ha anche una storia particolare. In una prima fase era stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare lo stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, dove era già stato assemblato in via sperimentale il modello più piccolo T03. I programmi sono poi cambiati e la B10 è stata indirizzata verso la Spagna. L’ingresso dei 400 nuovi lavoratori rende adesso molto più concreto il lavoro industriale avviato a Figueruelas.

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Lo stabilimento spagnolo avrà parecchio da fare nei prossimi diciotto mesi. Oltre alla B10 sono previsti altri modelli, mentre per il 2028 è allo studio anche un nuovo SUV elettrico Opel di segmento C sviluppato con il contributo tecnologico di Leapmotor.

La futura Opel dovrebbe collocarsi tra Frontera e Grandland e sfruttare componenti e tecnologie provenienti dalla collaborazione con il costruttore cinese. Il progetto sarà seguito anche dai tecnici Opel di Rüsselsheim, con l’obiettivo di contenere i costi di sviluppo e proporre un modello competitivo nel cuore del mercato europeo.

Per i nuovi lavoratori entrati questa estate, molto dipenderà proprio dall’andamento di questi programmi. Stellantis ha davanti una fase di crescita produttiva a Figueruelas, con nuovi modelli chiamati ad affiancare Corsa, 208 e Ypsilon e con la Leapmotor B10 destinata a essere il primo vero banco di prova della nuova organizzazione industriale dello stabilimento.