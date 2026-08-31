Ferrari 308 GTB in vetroresina: un’auto ambita dai collezionisti

Il video odierno rende omaggio alla Ferrari 308 GTB in vetroresina, la cui carrozzeria è plasmata interamente con questo leggerissimo materiale. Ecco perché pesa solo 1.050 chilogrammi, circa 150 in meno della versione successiva, con corpo in acciaio. Molto positivi i riflessi sulle dinamiche del veicolo, più spumeggianti in curva e nei rettifili.

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In questa veste, la vettura fu svelata nell’ottobre del 1975 al Salone dell’Automobile di Parigi. Il ciclo produttivo andò avanti per circa un anno e mezzo, fino alla prima metà del 1977. In totale la berlinetta prese forma in 712 esemplari.

Disegnata da Pininfarina e assemblata da Scaglietti, questa coupé era una vera delizia per gli occhi. Prerogativa conservata in modo impeccabile anche ai nostri giorni. Oggi la Ferrari 308 GTB in vetroresina è molto ricercata dai collezionisti, che la pagano molto più dei modelli “in acciaio” della stessa famiglia.

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Vi abbiamo già detto delle felici dinamiche in curva, ma è doveroso evidenziare anche la migliore risposta al comando dell’acceleratore, sotto forma di spinta ancora più incisiva rispetto alle discendenti dirette, complice anche la superiore potenza.

Il motore V8 aspirato da 3.0 litri che pulsa sotto il cofano posteriore è, infatti, il più vigoroso della serie, coi suoi 255 cavalli. Solo la 328 si è spinta oltre, ma quella è un’auto di cubatura più elevata. La velocità massima di 252 km/h narra solo in parte la storia, che è molto più coinvolgente nella dimensione olistica.

La Ferrari 308 GTB discende dall’estro creativo di Leonardo Fioravanti, autore per Pininfarina delle sue linee mozzafiato, che catturano il cuore con forza travolgente. Parlare di un’opera d’arte a quattro ruote è assolutamente appropriato. Qui la bellezza si miscela all’energia dinamica, alla tecnologia e alla passione, per un risultato inebriante, su tutti i fronti.

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Nella versione in vetroresina, che è la più ricercata della serie, conquista una grande leggerezza, con effetti molto positivi sull’handling e sulle metriche prestazionali. Una cifra illustra bene la sua tempra in relazione agli standard dei suoi anni: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in soli 6.5 secondi mentre la punta velocistica, come già detto, si spinge ad oltre 252 km/h. Ciò che le cifre non raccontano è però il divertimento di guida. A voi il video!