Fiat porta 20 modelli a Expointer 2026: Strada, Toro e Titano protagonisti in Brasile

Fiat si prepara a tornare a Expointer 2026, una delle fiere agricole più importanti del Brasile, con una presenza decisamente ampia. Dal 29 agosto al 6 settembre, nel Parco Fieristico Assis Brasil di Esteio, nel Rio Grande do Sul, il marchio esporrà 20 veicoli tra pick-up, SUV, berline e mezzi della gamma Fiat Professional.

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Fiat punta sui pick-up a Expointer 2026

Il legame tra Fiat e il mondo agricolo brasiliano passa soprattutto dai pick-up, e anche quest’anno saranno loro ad attirare gran parte dell’attenzione. In prima fila ci sarà Fiat Strada, da oltre cinque anni il veicolo più venduto in Brasile. A Expointer sarà esposto nelle versioni Freedom, Ranch, Endurance e Volcano, coprendo così buona parte della gamma disponibile sul mercato locale.

Spazio anche al Fiat Toro, che arriverà alla fiera con la nuova gamma 2027. Il pick-up sarà presente negli allestimenti Ranch, Freedom, Ultra, Volcano Diesel ed Endurance. Accanto a Strada e Toro troveremo poi il Fiat Titano, proposto nelle versioni Ranch e Volcano.

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Fiat porterà però a Esteio anche diversi modelli destinati a un utilizzo più tradizionale. Nello stand ci saranno Argo Trekking, Fastback Impetus MHEV, Fastback Abarth e Pulse Drive 1.3 AT, mentre per la parte dedicata ai professionisti saranno presenti Fiorino e Ducato.

L’edizione 2026 avrà anche una novità per Fiat. Per la prima volta il marchio supporterà infatti il Padiglione dell’Agricoltura Familiare, uno degli spazi più frequentati della manifestazione. Al suo interno saranno presenti 509 espositori provenienti dal Rio Grande do Sul e dal Minas Gerais.

Lo spazio nasce dalla collaborazione tra diverse realtà legate al settore agricolo, tra cui FETAG-RS, Segreteria per lo Sviluppo Rurale, Ministero dell’Agricoltura, Emater/RS-Ascar, Fetraf/RS e Via Campesina.

Per Fiat, che da cinque anni consecutivi è il marchio automobilistico più venduto in Brasile, Expointer resta una vetrina particolarmente adatta per mostrare una gamma molto legata alle esigenze di chi lavora fuori dai grandi centri urbani. Strada, Toro e Titano rappresentano ormai una parte importante della presenza del marchio nel Paese e la fiera del Rio Grande do Sul permetterà di riunirli nello stesso spazio insieme ai modelli destinati alla città e ai veicoli commerciali.