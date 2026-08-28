Alfa Romeo storiche protagoniste in Boemia: una settimana di viaggio fino a Praga

Una settimana in viaggio con Alfa Romeo storiche, sulle strade della Boemia e con Praga come ultima tappa. Dal 2 al 9 settembre torna il Rally Internazionale del Registro Italiano Alfa Romeo, arrivato quest’anno alla sua 37ª edizione. Si tratterà di un vero tour attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della Repubblica Ceca, con le vetture del Biscione protagoniste per sette giorni.

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Alfa Romeo storiche in viaggio attraverso la Boemia

Il Rally Internazionale RIAR ha sempre avuto un’impostazione particolare. Gli equipaggi non si ritrovano soltanto per esporre le auto o percorrere qualche chilometro insieme: l’idea è quella di vivere le vetture su strada, spostandosi da una località all’altra e trasformando il raduno in un viaggio vero e proprio.

Per il 2026 il Registro Italiano Alfa Romeo ha scelto la Boemia, una regione che si presta bene a questo tipo di esperienza. Ci saranno strade panoramiche, piccoli centri storici, parchi naturali e castelli, con un itinerario che toccherà anche alcune località termali e zone legate alla storia degli Asburgo.

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Il viaggio si chiuderà a Praga il 9 settembre. Prima dell’arrivo nella capitale ceca, gli equipaggi avranno attraversato per diversi giorni una parte dell’Europa centrale che offre scenari molto diversi tra loro, dalle città storiche alle campagne, passando per tratti immersi nel verde.

Per il Registro Italiano Alfa Romeo si tratta di uno degli appuntamenti tradizionali dell’anno. L’associazione organizza il suo Rally Internazionale da decenni e nel tempo ha portato le Alfa Romeo dei soci su strade e percorsi molto diversi, spesso anche fuori dall’Italia.

Il RIAR è nato nel 1962 da un gruppo di appassionati e oggi ha la propria sede presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Oltre ai raduni, si occupa della tutela e della conservazione delle vetture storiche del marchio, delle certificazioni e di numerose iniziative dedicate agli appassionati.

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Anche il calendario 2026 è stato ricco di appuntamenti. A giugno, per esempio, a Varano de’ Melegari si era svolto l’Alfa Romeo Festival insieme al primo Raduno Internazionale dedicato alla 4C, all’interno dell’ACI Storico Festival.

La tappa in Boemia avrà però un sapore completamente diverso. Qui il centro dell’esperienza sarà soprattutto il viaggio, con le Alfa Romeo impegnate ogni giorno lungo il percorso fino all’arrivo finale a Praga. Un modo sicuramente particolare per vedere queste vetture nel loro ambiente più naturale: la strada.